بانک اطلاعاتی هنرمندان شهرستان ابهر جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ناصری افزود: در حال حاضر هیچ اطلاعاتی از هنرمندان شهرستان ابهر وجود ندارد و برای ساماندهی اعضای انجمن های فرهنگی و هنری این شهرستان نیازمند تهیه بانک اطلاعاتی از هنرمندان هستیم.



وی از تشکیل بانک اطلاعاتی از هنرمندان شهرستان ابهر در 2 ماه آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: اطلاعات جامع از هنرمندان عرصه فرهنگی و هنری این شهرستان در بخش های اساتید، هنرمندان و هنرجویان خواهد بود.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر با اشاره به درجه بندی هریک از هنرمندان در این بانک اطلاعاتی افزود: این درجه بندی براساس تعداد آثار و نمایشگاه های تشکیل شده از سوی هنرمندان خواهد بود.



ناصری در ادامه به تعداد انجمن های فرهنگی و هنری در شهرستان ابهر اشاره کرد و یادآور شد: انجمن های شعر و ادب، سینمای جوان، هنرهای تجسمی، انجمن نمایش، انجمن قرآن و نهج البلاغه، ادبیات داستانی، اهل قلم، انجمن موسیقی و خوشنویسی در این شهرستان فعال است.



وی گفت: تشکیل انجمن روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز براساس رایزنی های انجام شده با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در دستور کار است.

سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری در استان زنجان اجرا می شود



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با تشریح برنامه های اوقات فراغت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان در تابستان امسال گفت: سیرمطالعاتی آثار شهید مطهری در کانون فرهنگی و هنری شهید شهریاری اجرا می شود.



مرتضی مقدمی اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل تعطیلات برنامه های غنی سازی اوقات فراغت در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه امسال 17 هزار تن از اعضای کانون ها تحت پوشش این برنامه ها قرار می گیرند، ادامه داد: در همین راستا اردوی آموزشی اندیشه های آسمانی با حضور بیش از 100 نفر از اعضای فعال کانون های مساجد استان زنجان در قالب کارگاه های آموزشی در مشهد مقدس برگزار می شود.



وی از برگزاری همایش ریحانه آفرینش با موضوع "حجاب و عفاف" خبر داد و افزود: این همایش نیز در قالب کارگاه های آموزشی و با حضور اساتید مجرب در استان برگزار می شود.



مقدمی همچنین به طرح بزرگ آسمانیها در بیش از 200 کانون فرهنگی و هنری اشاره کرد و افزود: این طرح با اجرای 20 عنوان کلاس مختلف در رشته های خوشنویسی، طراحی، نقاشی، کلاس های آموزشی، مهارتهای زندگی، وبلاگ نویسی و تولید محتوی دینی و قرآنی و اردوهای علمی و فرهنگی برگزار می شود.



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان از برگزاری مسابقه خاطره نویسی با عنوان"تابستان من" خبر داد و افزود: کتاب های آموزشی و مذهبی در این فصل به کانون های فرهنگی و هنری ارسال می شود.



وی با اشاره به برگزاری سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری با همکاری بنیاد بین المللی صدرا در کانون فرهنگی و هنری شهید شهریاری ادامه داد: در همین راستا هسته های علمی و پژوهشی تشکیل م شود.



برگزاری کلاس های آموزش فنی و حرفه ای مطابق با نیاز منطقه جهت آشنایی نوجوانان با مشاغل و تشکیل حلقه های معرفتی با موضوعات پاسخ به شبهای روز و تبین مسائل اعتقادی و احکام با محوریت 60 حلقه تربیتی چهره به چهره از دیگر برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان عنوان شد.