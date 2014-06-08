دانشگاه تبریز با 19 مرکز دانشگاهی منطقه قفقاز همکاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور محمدی یکشنبه با بیان این مطلب در چهارمین نشست اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز اظهار داشت: آموزش عالی کلید اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی است و تربیت رهبران، مخترعان و مبدعان آینده جامعه، حصول تکنولوزی های جدید و توانا نمودن بشر و جامعه برای رویارویی با چالش ها در آموزش عالی ممکن می شود.

وی راه اندازی آموزش مجازی بین دانشگاه های منطقه، اشترک پایگاه های اطلاعاتی، برگزاری کنفرانس و همایش های مشترک، لینک با AIU اتحادیه دانشگاه های جهان و توجه به زیر ساخت ها را برای توسعه آموزش عالی منطقه ضروری دانست.

پورمحمدی در ادامه افزود: در حاشیه این نشست دانشگاه تبریز با دانشگاه های بوزوک، دانشگاه جمهوری، دانشگاه یو اس ای آر، دانشگاه اردو، دانشگاه ارزینجان، دانشگاه فرات، دانشگاه کاستامنو، دانشگاه چانکایا، دانشگاه کلیس هفتم آرالیک، دانشگاه بی کنت، دانشگاه یلدرم بیازیت، دانشگاه آوراسیای باکو، دانشگاه حاجی بکتاش ولی نوشهیر، دانشگاه فنی ارزروم، دانشگاه بیتیلس ارن، دانشگاه ایغدر، دانشگاه اک سرای، دانشگاه قبرس شمالی و دانشگاه دوزجه در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی امضا کرد.

رئیس دانشگاه تبریز در خصوص مفاد این تفاهم نامه ها نیز گفت: تبادل استاد و دانشجو، انجام طرح‌های پژوهشی و آموزشی مشترک، دوره های آموزشی از راه دور به صورت مشترک و برگزاری همایش‌ها و سمینار های علمی مشترک و نیز تسهیل شرکت اساتید در همایش های علمی همدیگر از جمله مفاد این تفاهم همکاری ها اعلام شده است.

این پروتکل های همکاری بصورت جداگانه به امضای رییس دانشگاه و روسای 19 دانشگاه، اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز رسیده است.