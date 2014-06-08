نخستین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه به ریاست وزیر ورزش و جوانان، دبیری معاون ساماندهی امور جوانان و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو ستاد در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان تشکیل می شود.

بیان وظایف ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، ارائه گزارش برنامه های هفته جوان و بررسی لایحه تکالیف دستگاه های اجرایی ذیل بند ج ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار این جلسه قرار گرفته است.

ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با حضور 26 دستگاه مسئول در امور جوانان به تقسیم کار ملی در این حوزه می پردازد. این ستاد در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شده و براساس شرح وظایف ذاتی هر دستگاه در حوزه جوانان فعالیت می کند.



