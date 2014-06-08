فرهنگ مهدویت کلید سعادت بشر و ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگی است

علی افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری جشن ها و همایش ها در میلاد مهدی موعود(ع)، افزود: در جامعه اسلامی همه تلاش ما باید زمینه سازی برای ظهور باشد و بر این اساس نیز اقدام می کنیم.

رئیس اوقاف و امورخیریه شهرستان تویسرکان عنوان داشت: اگرچه باید در تمام سال مهدویت بحث اصلی همه ما باشد ولی در سالروز میلاد امام زمان (عج) مهدویت و انتظار فرج باید جلوه و نمود بیشتری یابد.

وی با تأکید بر لزوم آشنایی هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان با تفکر مهدوی عنوان کرد: رشد و تعالی اعتقاد و بینش جوانان نسبت به بحث مهدویت می تواند سد محکمی در برابر هجمه های فرهنگی دشمنان ایجاد کند.

افشاری با بیان اینکه در راستای گرامیداشت روز نیمه شعبان و سالروز ولادت امام مهدی(عج) جشن های مهدوی در امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان تویسرکان برگزار می شود، ادامه داد: امامزادگان شهرستان تویسرکان از جمله امامزاده باباپیرعلی(ع) فرسفج، امامزاده ناصر(ع)، امامزاده زید، امامزاده ابراهیم(ع) سرابی، امامزاده محمد(ع) شان آباد، امامزاده علی اصغر(ع) روستای ولاشجرد میزبان مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) خواهند بود.

رئیس اوقاف و امورخیریه شهرستان تویسرکان افزود: امسال با هماهنگی بین نهاد های مختلف مذهبی و فرهنگی و نیز هیئت های مذهبی شهرستان تویسرکان جشن بسیار بزرگ میلاد حضرت مهدی(عج) در آرامگاه حضرت حیقوق نبی(ع) در شب میلاد امام عصر(عج) برگزار می شود که برای پذیرایی از بیش از 3 هزار نفر مقدمات لازم مهیا گشته است.

افشاری با اشاره به سخنرانی امام جمعه تویسرکان در این مراسم افزود: اجرای سرود و مدیحه سرایی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ مهدوی در جامعه و عمق بخشیدن به معرفت دینی جوانان در جشن‌های نیمه شعبان باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: نهادینه کردن فرهنگ مهدویت بسیاری از ناهنجاری‌ها را در اجتماع کاهش می دهد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان با بیان اینکه اندیشه مهدویت به دلیل دارا بودن ویژگی منحصر به فرد یکی از توانمند‌ترین عوامل رشد جامعه دینی ما است، بیان کرد: گسترش این فرهنگ نورانی سبب رشد و بالندگی هرچه بیشتر جامعه و حفظ آن از تباهی‌ها است.