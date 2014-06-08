درآمد ناچیز نوغانداران گلستان از پرورش کرم ابریشم/ صنایع تبدیلی نوغانداری اقتصاد روستایی را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله 98 کیلومتری گرگان، شهری وجود دارد که از نظر مناظر طبیعی دارای زیبایی های فراوانی است و به همین دلیل به مینودشت شناخته می شود. اما ویژگی دیگر این شهر که باعث شده گلستان در رتبه دوم کشوری قرار گیرد، پرورش کرم ابریشم است.

نوغانداری به عنوان یکی از شغل های مهم منطقه مینودشت به شمار می رود و در فصل بهار افراد زیادی از این طریق کسب درآمد می کنند. البته این شغل در شهرهای دیگر استان مانند کلاله، گالیکش، مراوه تپه، آزادشهر و رامیان هم رونق دارد که دلیل آن نزدیکی این شهرها و یکسان بودن وضعیت آب و هوایی و همچنین عامل مهمتر آن که رشد درختان توت است.

به عقیده کارشناسان، پرورش کرم ابریشم یکی از مشاغلی است که در صورت حمایت از تولید کننده، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای تولید و همچنین ایجاد صنایع وابسته علاوه بر ایجاد اشتغال باعث تحول در اقتصاد منطقه خواهد شد.

زنجیره تولید و پرورش کرم ابریشم تا تولید محصول نهایی آن که از نخ ابریشم، صنایع مختلفی است که هر کدام توانایی ایجاد صد ها شغل را دارد و هر شغل علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در استان می تواند در سطح وسیع به تجارت برون استانی و بین المللی هم تدبیل شود.

یکی از کارشناسان مدیریت استراتژیک در این باره به خبرنگار مهر گفت: چرخه نوغانداری از ابتدا تا انتها مجموعه ای از صنایع است که شاید در ظاهر ارتباطی با هم نداشته باشند اما در عمل وابستگی و تعامل آن ها است که موفقیت صنعت نوغانداری را به همراه دارد.

محسن یزدی زاده، با بیان این که لازمه پرورش کرم ابریشم ایجاد باغ های توت است، گفت: کاشت درخت توت علاوه پرورش کرم ابریشم قابلیت برداشت میوه توت را هم دارد که دو جانبه برای کشاورز سود آور است. اما با توجه به این که فقط در فصل بهار امکان استفاده از برگ و میوه توت است امروزه کشاورزان کمتر به سمت این محصول می روند.

وی افزود: با توجه به این که اکثر شاخ و برگ درخت در فصل بهار برای ابریشم قطع می شود، می توان کاشت دیگر محصولات را در باغات توت رواج داد تا از این طریق کشاورزان در فصول دیگر هم امکان استفاده از زمین خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: مرحله دوم پرورش خود کرم است که متاسفانه امروزه همچنان به صورت سنتی است و نیاز است تا با حمایت مسئولان شرایط و امکانات مناسب تری برای کشاورزان در نظر گرفته شود.

یزدی زاده خاطرنشان کرد: به علت مشکلات مالی اکثر کشاورزان سعی دارند با حداقل امکانات خود نوغانداری کنند و این یکی از عوامل کاهش تولید در استان است زیاد پشتیبانی کم انگیز افراد را برای توسعه کار کاهش داده است.

وی اضافه کرد: زنجیره بعدی این چرخه کارخانجات خرید پیله ها است که نخ تولید می کنند و چرخه بعدی هم تولید پارچه است.

وی اظهار کرد: یکی از حلقه های مهم این چرخه کارگاه های صنایع دستی است که می توانند با استفاده از نخ و پارچه ابریشمی، صنایع دستی تولید کنند.

این کارشناس مدیریت تصریح کرد: البته روند پیاده سازی این چرخه در استان ما بسیار دشوار است زیرا در درجه اول نیازمند تعامل بین سازمان هایی مانند جهادکشاورزی، صنعت و معدن، تعاون و میراث فرهنگی است که متاسفانه کمتر این تعامل در استان دیده شده است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر همواره این سازمان ها با بهانه هایی مانند مشکلات مالی از زیربار مسئولیت خود فرار کرده اند .

یزدی زاده با تاکید بر این که ناهماهنگی ها باعث شده تا اراده کافی در تحول اقتصاد استان نباشد اذعان کرد: در حال حاضر به علت نبود صنایع وابسته در استان، ارزش افزوده این محصول پرارزش از استان خارج می شود و پس از چندین بار ارزش گذاری دوباره به عنوان تولیدی یک استان دیگر به خود ما فروخته می شود.

وی اظهار کرد: همواره بر کمبود شغل و بی کاری در استان تاکید می شود، اما تا به حال کار تحقیقاتی قوی انجام شده و مسئولان بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها و ظرفیت ها دنبال ایجاد مشاغلی بوده اند که بودجه های میلیاردی نیاز است.

وی ادامه داد: در صورتی که تنها در یک مورد کرم ابریشم با یک برنامه ریزی صحیح می توان در کوتاه مدت با حمایت از تولید کننده، تشویق به پرورش کرم ابریشم و ایجاد مرحله به مرحله صنایع وابسته در زمانی کوتاه شغل های پایدار ایجاد کرد.

تولید بیش از 150 تن پلیه تر در سال 92 باعث شد تا گلستان بعد از گیلان در رتبه دوم کشوری قرار بگیرد. مدیر امور طیور جهاد کشاورزی گلستان با بیان این مطلب، به مهر گفت: با توجه به توزیع تعداد 5124 جعبه تخم نوغان در سال 93 تعداد 4250 نفر پرورش دهنده در استان وجود دارد و پیش بینی می شود تولید استان 190 تن شود.

قدرت مقصودلو خدمات ارایه شده به نوغانداران را این گونه معرفی کرد: اعطای تسهیلا بانکی به مبلغ 20 میلیون ریال به ازای هر پرورش دهنده، بیمه با عاملیت بانک کشاورزی به ازای هر جعبه تخم نوغان 48 هزار ریال و پرداخت غرامت در صورت برزو تلفات تا سقف 700 هزار ریال از جمله خدمات است.

وی تصریح کرد: توزیع رایگان نهال توت توسط شرکت سهامی ابریشم ایران، آموزش نوغانداران و خرید تضمینی پیله تر به ازای هر کیلوگرم 130 هزار ریال توسط شرکت سهامی ابریشم ایران از خدمات دیگر این بخش است.

وی میزان توتستان های استان را بالغ بر هزار هکتار اعلام کرد و گفت: نیاز اصلی ابریشم درخت توت است و همزمان با فصل بهار، از اواسط فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت پرورش این کرم رونق دارد.

مقصودلو اظهار کرد: در فصل پاییز هم در صورت مساعد بود شرایط و بودن برگ درخت امکان پرورش وجود دارد اما به علت مقدار کم تولید آن چندان معنی دار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نوغانداران گلستانی هم بر لزوم احیای صنعت ابریشم در استان تاکید کردند و خواهان توجه ویژه مسئولان به این حرفه شدند. بیشتر فعالان رشته نوغانداری در گلستان را سالخوردگان تشکیل می دهند و به دلیل نبود حمایت های لازم نسل جدید رقبتی به این حرفه نداشته است.

به تاکید این کشاورزان قیمت پایین باعث شده کمتر کسی رغبت به تولید پیله داشته باشند. از سوی دیگر نبود صنایع تبدیلی باعث شده استان های دیگر محصول کشاورزان گلستانی را با قیمت پایین خریداری کرده و تولیدات خود را با قیمت بالاتر به استان ما بفروشند.

به رغم وجود مشکلات فراوان، زمینه مناسبی برای پرورش ابریشم در گلستان وجود دارد که به عنوان صنایع جانبی روستایی می تواند درآمد خوبی ایجاد کند.