به گزارش خبرنگار مهر، برنامه مسابقات کاراته قهرمانی رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال آسیا در حالی اعلام شد که از استان قم در حال حاضر به غیر از رده سنی جوانان در دو رده سنی دیگر دو نماینده حضور دارند و به احتمال فراوان به این مسابقات اعزام می شوند.

در حالی که هم اکنون برنامه ها و تمرینات آماده سازی تیم های ملی هر سه رده سنی کاراته کشورمان برای حضور پرقدرت در این پیکارها در حال برگزاری است، برنامه چهاردهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا مالزی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال اعلام شد.

این در شرایطی است که چهاردهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با حضور برترین های قاره کهن حدود دو ماه دیگر به میزبانی کشور مالزی برگزار می شود و شهر کوالالامپور میزبان و پذیرای کاراته کاهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات خواهد بود.

بدین ترتیب این پیکارها در روزهای هفدهم تا نوزدهم مرداد ماه در کوالالامپور مالزی برگزار می شود و با توجه به نفراتی که در حال حاضر در اردوی تیم های ملی حضور دارند حمیدرضا نجاتی در رده سنی نوجوانان و محمد شایگان در رده سنی زیر 21 سال شانس های کاراته قم برای حضور در این پیکارها هستند.