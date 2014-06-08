جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه در بازار 945 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 944 هزار تومان، نیم سکه 478 هزار تومان، ربع سکه 278 هزارتومان و گرمی 185 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1253 دلار است. در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3255 تومان، هر یورو را 4465 تومان، هر پوند را 5455 تومان و هر درهم امارات را 888 تومان اعلام کردند. جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه (قیمت ها به تومان) نوع سکه قیمت بازار سکه‌تمام‌طرح‌جدید 945500 سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 944000 نیم سکه 478000 ربع سکه 278000 1 گرمی 185000 هر گرم طلای 18 عیار 96700 نوع ارز دلار 3255 یورو 4465 پوند 5455 درهم 888