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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۵

رضازاده درگفتگو با مهر:

شهید اسکندری ثابت کرد باب شهادت هیچگاه بسته نیست

شهید اسکندری ثابت کرد باب شهادت هیچگاه بسته نیست

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: خیلی ها تصور می کنند حالا که چندسال است جنگ تمام شده، باب شهادت هم بسته شده اما شهید عبدالله اسکندری ثابت کرد باب شهادت هیچگاه بسته نخواهد بود.

محمدرضا رضا زاده در رابطه با شهید اسکندری به خبرنگار مهر گفت: شهید اسکندری را استان فارسی ها بیشتر می شناسند، سردار رشید اسلام و از سرداران سپاه پاسداران که عمرخود را یا در جبهه های نبرد علیه دشمنان یا در خدمتگزاری به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران سپری کرد.

وی گفت: همرزمان و کسانی که او را از نزدیک می شناسند، بخوبی روحیه شهادت طلبی او را تایید می کنند.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که از نزدیک شهید اسکندری را می شناسد، در باره او معتقد است: شهید اسکندری آنگاه که دشمن بعثی به مقابله با نظام نوپای اسلامی ایستاد، زندگیش را حضور در جبهه های دفاع مقدس تعریف کرد. مردانه در جبهه های مختلف جنگید و از جان و ناموس وطن دفاع کرد.

رضازاده افزود: پس از پایان دفاع مقدس نیز شهید اسکندری زمین ننشست و پا به عرصه خدمتگزاری به خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران گذاشت و به عنوان مدیرکل بنیادشهید و امورایثارگران استان فارس منصوب شد.

وی اضافه کرد: بعد از این مسئولیت در بنیادشهید وقتی که دست استکبار در آستین وهابیون تکفیری، اسلام ناب محمدی(ص) را نشانه گرفت،شهید اسکندری برای حمایت و دفاع  از حریم اسلام و آل الله داوطلبانه به سوریه رفت و جانش را فدای اسلام کرد.

رضازاده گفت: شهید اسکندری ثابت کرد که اگر کسی درد اسلام و دفاع از اسلام را داشته باشد، هنوز باب شهادت بسته نشده اما باید اراده کرد.

استاندار اسبق فارس بیان کرد: بسیاری از دوستان و اطرافیان شهید اسکندری هیچگاه از خدمات و فعالیت های او مطلع نمی شدند، شهید اسکندری سعی می کرد به صورت پنهانی و بی سروصدا کار کند.

وی گفت: خبر شهادت وی نشان می دهد که شهید اسکندری به جای زندگی آرام همراه با آسایش در کشورش، مقابله با دشمنان و تکفیری ها را ترجیح داد.

 

کد مطلب 2306934

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