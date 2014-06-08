شهید اسکندری ثابت کرد باب شهادت هیچگاه بسته نیست

محمدرضا رضا زاده در رابطه با شهید اسکندری به خبرنگار مهر گفت: شهید اسکندری را استان فارسی ها بیشتر می شناسند، سردار رشید اسلام و از سرداران سپاه پاسداران که عمرخود را یا در جبهه های نبرد علیه دشمنان یا در خدمتگزاری به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران سپری کرد.

وی گفت: همرزمان و کسانی که او را از نزدیک می شناسند، بخوبی روحیه شهادت طلبی او را تایید می کنند.

مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که از نزدیک شهید اسکندری را می شناسد، در باره او معتقد است: شهید اسکندری آنگاه که دشمن بعثی به مقابله با نظام نوپای اسلامی ایستاد، زندگیش را حضور در جبهه های دفاع مقدس تعریف کرد. مردانه در جبهه های مختلف جنگید و از جان و ناموس وطن دفاع کرد.

رضازاده افزود: پس از پایان دفاع مقدس نیز شهید اسکندری زمین ننشست و پا به عرصه خدمتگزاری به خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران گذاشت و به عنوان مدیرکل بنیادشهید و امورایثارگران استان فارس منصوب شد.

وی اضافه کرد: بعد از این مسئولیت در بنیادشهید وقتی که دست استکبار در آستین وهابیون تکفیری، اسلام ناب محمدی(ص) را نشانه گرفت،شهید اسکندری برای حمایت و دفاع از حریم اسلام و آل الله داوطلبانه به سوریه رفت و جانش را فدای اسلام کرد.

رضازاده گفت: شهید اسکندری ثابت کرد که اگر کسی درد اسلام و دفاع از اسلام را داشته باشد، هنوز باب شهادت بسته نشده اما باید اراده کرد.

استاندار اسبق فارس بیان کرد: بسیاری از دوستان و اطرافیان شهید اسکندری هیچگاه از خدمات و فعالیت های او مطلع نمی شدند، شهید اسکندری سعی می کرد به صورت پنهانی و بی سروصدا کار کند.

وی گفت: خبر شهادت وی نشان می دهد که شهید اسکندری به جای زندگی آرام همراه با آسایش در کشورش، مقابله با دشمنان و تکفیری ها را ترجیح داد.