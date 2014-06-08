استفاده از ویژگی ژنتیکی باززایی مارمولک برای ترمیم نقص عضو/ بازگشت فسیل ببر دندان شمشیری به کشور

فرشاد فتاحی در نشست خبری که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در این دفتر بر روی پنج گروه گیاهی، جانوری، بیوتکنولوژی، دیرینه شناسی و موزه تاریخ طبیعی کار می شود.

به گفته وی، یکی از اولویت های بسیاری از کشورهای حفاظت از ذخایر ژنتیکی است و بر روی ارزش ریالی آن کارهای زیادی در کشورهای توسعه یافته انجام شده است.

مدیر دفتر موزه تاریخ طبیعی سازمان محیط زیست اظهار داشت: در یکی از این پروژه ها گرده افشانی باغ های آلبالو و گیلاس یکی از کشورها در طول سال ارزیابی و مشخص شد که چنانچه حشرات گرده افشان این کار را نکند بایستی سالانه 270 میلیارد دلار برای گرده افشانی تنها در باغ های گیلاس و آلبالو هزینه شود.

وی با اشاره به کشف سایت فسیلی در شهر میناب تصریح کرد: رایزنی های برای عودت فسیل ببر دندان شمشیری که در حال حاضر در کشور آمریکا قرار دارد به کشورمان انجام شده است.

مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست نیز در این نشست اعلام کرد: برای اولین بار برنامه های سه سال آینده دفتر حیات وحش تدوین و ارائه شده و برنامه های سال جاری این دفتر نیز به طور کامل مشخص شده است.

مقدم از به روز شدن روش های سرشماری گونه های جانوری شاخص به ویژه پستانداران با استفاده از تکنیک های روز دنیا خبر داد.

راه اندازی پل های روگذر و زیر گذر در جاده های محل عبور حیات وحش

وی افزود: همچنین دستور العملی برای احداث پل های روگذر و زیر گذر در نقاط حادثه خیز پستانداران بزرگ جثه ابلاغ شده که در مرحله تامین اعتبار است و پس از اجرا در آینده توسط وزارت راه قطعا تلفات این گونه ها در جاده های کشور کاهش چشمگیری خواهد داشت.

مقدم همچنین از راه اندازی گروه های امداد و نجات برای گونه های آسیب پذیر حیات وحش در سطح استانی و منطقه ای خبر داد.

رویکرد مثبت دولت به حقآبه های زیست محیطی

معاون دفتر زیستگاه های سازمان محیط زیست نیز در این نشست با بیان اینکه شاخص های زیست محیطی در کشور در حال حاضر نسبت به سال گذشته پسرفت داشته اظهار داشت: اما نسبت به دهه گذشته به آینده محیط زیست امیدوار تر هستیم چراکه در گذشته مسئولان عالی رتبه مباحثی مانند حفاظت از تالاب ها را جدی نمی گرفتند.

وی افزود: اما در حال حاضر حقآبه محیط زیست در دولت پس از آب شرب و باغات دائمی و حتی قبل از کشاورزی مورد توجه است که رویکرد بسیار خوبی است و انعکاس آن در آینده دیده می شود.