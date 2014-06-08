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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

با حضور خانواده ها/

مسابقه بزرگ کتابخوانی زمزمه محبت در سیستان و بلوچستان برگزار شد

مسابقه بزرگ کتابخوانی زمزمه محبت در سیستان و بلوچستان برگزار شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مسئول طرح تذکر لسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان گفت: با هدف نهادینه سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر بزرگ ترین مسابقه کتابخوانی در سراسراستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله برشان روز یکشنبه با بیان اینکه مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان زمزمه محبت در استان آغاز شده است به خبرنگاران گفت: تقویت بنیان های خانواده و آشنایی با حکومت مهدویت و همچنین نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی افزود: تمامی اعضای خانواده های استان می توانند با مطالعه کتاب مهدویت در صحاح سته به قلم سید رضی قادری، کتاب معجزه تذکر زبانی به قلم محمد رضا اکبری و کتاب گلبرگ زندگی به قلم دهنوی در این مسابقه شرکت کرده و به سوالات پاسخ دهند.

وی بیان داشت: علاقمندان به شرکت در این مسابقه تا دهم شهریور ماه سال جاری فرصت دارند تا با تهیه کتب نامبرده شده از ستاد های امر به معروف و نهی از منکر، دفاتر امور بانوان فرمانداری ها و یا دفاتر بنیاد فرهنگی حضرت موعود در سراسر استان نسبت به تکمیل پرسشنامه و ارسال آن به ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان اقدام کنند.

برشان یادآور شد به منظور تجلیل از منتخبان این مسابقه بزرگ تعداد 50 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات از طریق هوایی، 3 دستگاه تلویزیون ال.ای.دی و همچنین به تمامی شرکت کنندگان بن تخفیف لوازم خانگی به میزان 18 درصد اهدا خواهد شد.

وی مهلت ارسال پاسخ نامه ها را دهم شهریورماه و قرعه کشی مسابقه کتابخوانی زمزمه محبت را 16 شهریور ماه اعلام کرد

کد مطلب 2306942

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