مسابقه بزرگ کتابخوانی زمزمه محبت در سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله برشان روز یکشنبه با بیان اینکه مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان زمزمه محبت در استان آغاز شده است به خبرنگاران گفت: تقویت بنیان های خانواده و آشنایی با حکومت مهدویت و همچنین نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

وی افزود: تمامی اعضای خانواده های استان می توانند با مطالعه کتاب مهدویت در صحاح سته به قلم سید رضی قادری، کتاب معجزه تذکر زبانی به قلم محمد رضا اکبری و کتاب گلبرگ زندگی به قلم دهنوی در این مسابقه شرکت کرده و به سوالات پاسخ دهند.

وی بیان داشت: علاقمندان به شرکت در این مسابقه تا دهم شهریور ماه سال جاری فرصت دارند تا با تهیه کتب نامبرده شده از ستاد های امر به معروف و نهی از منکر، دفاتر امور بانوان فرمانداری ها و یا دفاتر بنیاد فرهنگی حضرت موعود در سراسر استان نسبت به تکمیل پرسشنامه و ارسال آن به ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان اقدام کنند.

برشان یادآور شد به منظور تجلیل از منتخبان این مسابقه بزرگ تعداد 50 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات از طریق هوایی، 3 دستگاه تلویزیون ال.ای.دی و همچنین به تمامی شرکت کنندگان بن تخفیف لوازم خانگی به میزان 18 درصد اهدا خواهد شد.

وی مهلت ارسال پاسخ نامه ها را دهم شهریورماه و قرعه کشی مسابقه کتابخوانی زمزمه محبت را 16 شهریور ماه اعلام کرد