به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام برنامه های سازمان بورس برای تقویت بازار سرمایه عنوان کرد: برای تقویت این بازار عرضه های اولیه در بورس ترها و فرابورس در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ذکر این مطلب که قصد داریم ابهامات موجود در شرکت ها و صنایع بورسی را رفع کنیم، افزود: همچنین برنامه داریم ابهاماتی که در برخی صنایع همچون صنعت پالایشگاهی وجود دارد، در جهت حمایت از شرکت های حاضر در بورس را رفع نماییم.

وی با اشاره به فعالیت صندوق توسعه بازار سرمایه، گفت: منابع صندوق توسعه بازار سرمایه تقویت شده و این صندوق نقدشوندگی مناسبی در بازار ایجاد کرده، این در حالی است که با مصوبه جدید شورای عالی بورس و هیات مدیره سازمان بورس قرار است صندوق های بازارگردانی در بازار سرمایه شکل گیرند.

صالح آبادی از آماده شدن بسته ای از مزایا برای صندوق های بازارگردانی خبر داد و یکی از مزایای این صندوق‌ها را کاهش 80 درصد کارمزدهایی که سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس و سپرده گذاری مرکزی در مورد صندوق‌های بازارگردانی دریافت می کنند، اعلام کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: اعتبارات بانکها می تواند به صورت گسترده ای نسبت به سایر مجموعه ها مورد استفاده قرار گیرد که در این زمینه مذاکراتی در بازار سرمایه به انجام رسیده و امید است طی هفته های آتی تعدادی از این صدوق‌ها در بازار فعال شوند، همچنین این صندوق‌ها می توانند نقش موثری در ثبات و نقدشوندگی بهتر بازار و رونق بازار سرمایه ایفا کنند.