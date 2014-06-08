به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی محمدیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه‌های اجرای طرح نشاط معنوی و ضیافت الهی در استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح می‌تواند باعث برگزاری باشکوه‌تر ان شود.

وی اضافه کرد: تعدادی از قاریان مصری برای اجرای طرح ضیافت الهی نیز به استان بوشهر می‌آیند و با حضور آنها برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان بوشهر تاکید کرد: برای برنامه‌ریزی مناسب در اجرای این برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی که قصد بهره گیری از این قاریان مصری را دارند باید ردخواست‌های خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه طرح نشاط معنوی و ضیافت الهی در 40 امام‌زاده استان بوشهر اجرا می‌شود، افزود: پرکردن اوقات فراغت نسل جوان از مهمترین اهداف برگزاری این طرح‌ها است که این طرح به صورت مجزا برای دختران و پسران در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اجرا می‌شود.

اعزام 150 روحانی در اجرای طرح نشاط معنوی و ضیافت الهی

حجت‌الاسلام محمدیان ادامه داد: برای اجرای برنامه‌های طرح نشاط معنوی و ضیافت الهی در بقاع متبرکه استان بوشهر 22 روحانی از قم و 150 نفر روحانی در محل برگزاری این طرح‌ها حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر 399 امامزاده و بقاع متبرکه وجود دارد، تاکید کرد: تنها 40 امامزاده و بقاع متبرکه شرایط برگزاری برنامه‌های طرح نشاط معنوی و ضیافت الهی را دارند.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان بوشهر به برخی از برنامه‌های این طرح‌ها اشاره داشت و تصریح کرد: در محورهای آموزش این دوره از کلاس‌ها مباحث دینی، تربیتی و اخلاقی قرار دارد.

وی اضافه کرد: در این طرح کتاب‌هایی همچون از الفبا تا خدا، 30 راه 30 نشانه و نردبان‌ها و پرتگاه‌های زندگی به جوانان آموزش داده خواهد شد که مقابله با تهاجم فرهنگی از مهمترین اهداف طراحی این طرح است.