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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

زنجانی:

فرهنگ قرآنی در اردبیل توسعه یابد/تجلیل از نخبگان قرآنی

فرهنگ قرآنی در اردبیل توسعه یابد/تجلیل از نخبگان قرآنی

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل خواستار نشر و توسعه فرهنگ قرآنی در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه استقبال از قاری ممتاز قرآن تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآنی در سایه ارج گذاری به نیروهای جوان و نخبه فعال در این عرصه امکان پذیر خواهد بود.

وی افزود: مشارکت در چنین امری بر عهده تمامی دستگاه ها است و با عزم ملی باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نخبگان قرآنی الگوی رفتاری و اخلاقی در جوامع هستند، ادامه داد: با هدف تجلیل از قاری نخبه قرآن استان، برنامه استقبال گسترده تدارک دیده شده است.

فرماندار اردبیل اعلام کرد: برنامه ریزی به منظور استقبال از دو نخبه قرآنی بهزاد هژبری حافظ کل قرآن کریم و نفر برتر مسابقات قرآنی و همچنین جعفر فردی قاری برتر روخوانی قرآن کریم صورت گرفته است.

زنجانی عنوان کرد: استقبال ویژه از این افتخار آفرینان قرآنی با حضور اقشار مختلف مردم، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار، مسئولین شهرستانی و استانی ، امروز رأس ساعت سه بعدازظهر در محل فرودگاه اردبیل به عمل آمده و از این عزیزان تجلیل خواهد شد.

وی افزود:شهروندان می توانند برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی در ساعت دو بعد از ظهر در میدان عالی قاپو حضور به هم رسانند.

کد مطلب 2306950

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