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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

طهماسب پور:

122 پروژه زکات در مازندران تعریف شده است

122 پروژه زکات در مازندران تعریف شده است

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد زکات مازندران با اشاره به 122 پروژه تعریف شده در اسـتان، اذعان داشت: برای انجام این تعداد پروژه ها رقم چهار میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار از محل جمع آوری زکات در نظر گرفته شد که 23 درصد آن بصورت تشویقی توسط دولت اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد زکات استان در دفتر نماینده ولی فقیه با بیان اینکه پرداخت زکات واجب فقط در شرق استان است، گفت: قبول زکات از سال 83 به کمیته امداد امام واگذار شده است و در سال 87 بیش از 9 میلیون تومان جمع آوری زکات در استان صورت گرفته است که این رقم در سال گذشته به 20 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه جمع آوری زکات واجب در استان نداشتیم، اظهارداشت: با وجود این از استان های دیگر کشور در امر جمع آوری زکات مازندران پیشرو است و در سال گذشته رتبه نخست کشوری را کسب کرد.

وی به رشد 150 درصدی مازندران در امر جمع آوری زکات سال گذشته نسبت به سال نود و یک اشاره کرد و افزود: در این استان بیشتر از زکات حمایتی به زکات پروژه ای توجه دارند و 75 درصد زکات در استان برای کمک به محرومان هزینه می شود.

طهماسب پور از ساخت 1200 سرویس بهداشتی و حمام برای مناطق محروم و روستایی در سال جاری خبرداد و اذعان داشت: از 60 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام هشت هزار خانوار با مشکل سرویس بهداشتی و حمام مواجه هستند.

وی بیان کرد: پیش بینی سال جاری ستاد زکات 50 میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری می شود.

طهماسب پور اذعان داشت: از یک میلیارد و پانصد میلیون تومانسال گذشه تشویقی دولت بیشترین سهمیه برای ساخت مساجد، حسینیه، خانه عالم و غسالخانه بوده است.

کد مطلب 2306951

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