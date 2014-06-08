تولید محصولات رقابت پذير در تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است/ آذربایجان شرقی همه شاخص های اقتصادی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرعظمایی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از صاحبان صنایع و تجار آذربایجان شرقی با اعلام اين مطلب افزود: استان آذربايجان شرقي يك منطقه صنعتي است و تمام شاخصه هاي مثبت عمراني و اقتصادي را داراست .



وی افزود: آذرباجان شرقي داراي تمام پارامترهاي مثبت توسعه بوده و اميدواريم با تحقق تدابير دولت و همچنين تحقق اقتصاد مقاومتي شاهد تحول اقتصادي در استان باشيم.

رئيس سازمان صنعت معدن وتجارت آذربایجان شرقی کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت کار، کاهش مصرف انرژی و تولید محصولات رقابت پذير را در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم و اساسي دانست.

عظمایی به ترویج مصرف تولیدات داخلی فرصتی برای مقاوم سازی اقتصاد ملی اشاره کرد و افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به عمل و کار مداوم است و باید با تلاش مضاعف، همدلی و حرکت جهادی موجبات رشد و تعالی اقتصاد را فراهم سازيم .

وی با بیان اینکه باید همه قوا برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش خود را به کار گیرند، تصريح كرد: در این جهت توجه به مصرف تولیدات داخلی برای مقاوم سازی اقتصاد ضروری است.