700 میلیون تومان برای اجرای طرح تحول نظام سلامت در خراسان جنوبی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: این مقدار هزینه شده نسبت به اعتبار تعلق گرفته برای اجرای طرح کم است.

وی بیان کرد: بیمارستان‌ها می‌توانند مابقی اعتبار باقی مانده را زیر نظر معاونت درمان دانشگاه برای پرداخت بدهی‌ها و سایر هزینه‌های بیمارستان‌ها هزینه کنند.

دهقانی افزود: بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها 20 تا 30 درصد افزایش یافته و همان طور که انتظار ما بود درآمد بیمارستان‌ها کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته اتفاقات ناگواری در حوزه درمان کشور رخ داده است، ادامه داد: این اتفاقات سبب تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم و اقشار ضعیف جامعه شد و پرداخت از جیب مردم و سهم مردم از هزینه‌های درمان بالا رفت.

دهقانی اجرای طرح تحول نظام سلامت را اولویت نخست وزارت بهداشت دانست و گفت: تاکنون هیچ‌گاه اعتبارات مناسبی به حوزه سلامت مردم اختصاص داده نشده که متناسب با آن بتوان به مردم خدمت کرد.

وی افزود: به دنبال این موضوع از سال گذشته برنامه‌ریزی‌های فشرده و گسترده‌ای در وزارت بهداشت انجام شده و این کارگاه با هدف مرور بر برنامه‌های اعلام شده در طرح تحول نظام سلامت و اطلاعیه‌هایی که به دنبال برنامه‌ها صادر شده، برگزار شده است.

دهقانی بیان کرد: برنامه کاهش فرانژیست از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت است و برای اجرای این برنامه اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 400 میلیون تومان به بیمارستان‌های سطح دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تخصیص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این کارگاه اظهار داشت: این کارگاه با هدف بیان اهداف طرح تحول نظام سلامت نقد و بررسی میزان عملکرد و مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح برگزار شده است.

قاسم کریمی گفت: برگزاری این کارگاه به دنبال شناخت دقیق از این طرح بوده که یک طرح ملی و خواسته رهبر معظم انقلاب نیز است.

رئیس ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خدمت به خلق را بزرگترین عبادت دانست و افزود: همه مسئولان درمان وجدان بیدار داشته و دغدغه خوب عمل کردن در برابر مردم را دارید و امیدواریم مسائل مطرح شده در جامعه شما را تحت تأثیر قرار ندهد.

کریمی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان، تصریح کرد: تمام کشورهای پیشرفته و غیر‌پیشرفته با این هزینه‌های سنگین روبه‌رو هستند و باید فکری به حال آن کرد تا مردم در زیر چرخ‌های درمان له نشوند.

وی طرح تحول نظام سلامت را زیربنای تحقق عدالت در سلامت جامعه دانست و گفت: این طرحی است که اجرای آن در سطح جامعه زیربنای عدالت اجتماعی و تحقق عدالت در سلامت را در سطح کشور به ارمغان می‌آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ما باید خود را جایگزین فرد بیمار کنیم و همانطور که انتظار داریم با ما رفتار شود با او رفتار کنیم.

گفتنی است، تبیین دستورالعمل برنامه حضور پزشکان متخصصین مقیم، برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری، برنامه ترویج زایمان طبیعی، برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ و سایر برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت از برنامه‌های آموزشی در این کار‌گاه بود.