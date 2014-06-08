3 فیلم رکورددار جوایز بخش سینمایی جشن «حافظ»

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش سینمایی جوایز بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین فیلمبرداری، بهترین موسیقی متن، بهترین دستاورد فنی و هنری، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم اهدا می‌شود که در بخش بازیگران مرد 2 برگزیده و در بخش بازیگر زن نیز 2 برگزیده مشخص می‌شوند.

در میان نامزدهای اعلام شده فیلم های «گناهکاران» با 7 کاندیدا، «گذشته» و «جیب‌بر خیابان جنوبی» با 6 کاندیدا و همچنین «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» و «دربند» با 4 کاندیدا رکوددار تعداد کاندیداها در این بخش هستند.

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین بازیگران مرد:

مهران احمدی «روز روشن»، فرهاد اصلانی «به خاطر پونه» و «من مادر هستم»، امیر جعفری «قاعده تصادف»، رامبد جوان «گناهکاران»، بابک حمیدیان «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» و «چ»، هومن سیدی «خط ویژه»، مصطفی زمانی «جیب‌بر خیابان جنوبی»، اکبر عبدی «رسوایی»، رضا عطاران «دهلیز و طبقه حساس»، حمید فرخ‌نژاد «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»، فرامرز قریبیان «گناهکاران»، میلاد کی‌مرام «ملکه»، مهران مدیری «پل چوبی»، علی مصفا «گذشته»، مهدی هاشمی «ضدگلوله»

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین بازیگران زن:

پگاه آهنگرانی «دربند»، مهناز افشار «برف روی کاج‌ها»، برنیس بژو «گذشته»، پانته‌آ بهرام «روز روشن»، نازنین بیاتی «دربند»، هانیه توسلی «دهلیز»، نگار جواهریان «حوض نقاشی»، لیلا حاتمی «پله آخر»، ژاله صامتی «ضدگلوله»، طناز طباطبایی «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند»، ترانه علیدوستی «پذیرایی ساده»، مهتاب کرامتی «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»، نورا هاشمی «جیب‌بر خیابان جنوبی»، یکتا ناصر «یکی میخواد باهات حرف بزنه»، آنا نعمتی «یکی میخواد باهات حرف بزنه»

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین فیلمبرداری:

علیرضا برازنده «جیب‌بر خیابان جنوبی»، هومن بهمنش «گناهکاران»، حسین جعفریان «چ»، علیرضا زرین‌دست «ملکه»، محمود کلاری «گذشته و استرداد«

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین موسیقی متن:

فردین خلعتبری «گناهکاران»، حسین علیزاده «آسمان زرد کم‌عمق»، حمیدرضا صدری «خوابم میاد»، کارن همایون‌فر «برف روی کاج‌ها»، پیمان یزدانیان «جیب‌بر خیابان جنوبی»

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین دستاورد فنی و هنری:

عباس بلوندی برای طراحی صحنه و لباس فیلم‌های «چ» و «ملکه»، ایرج رامین‌فر برای طراحی صحنه و لباس فیلم «استرداد»، زنده‌یاد جواد شریفی‌راد برای جلوه‌های ویژه فیلم «معراجی‌ها»، هایده صفی‌یاری برای تدوین فیلم «بغض»، بهرام عظیمی برای طراحی و ساخت فیلم انیمیشن «تهران 1500»

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین فیلمنامه:

بهنام بهزادی «قاعده تصادف»، پوران درخشنده «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند»، اصغر فرهادی «گذشته»، سام قریبیان «گناهکاران»، مهدی کرم‌پور و خسرو نقیبی «پل چوبی»، امیررضا کوهستانی و مانی حقیقی «یک پذیرایی ساده»، پیمان معادی «برف روی کاج‌ها»، علی طالب‌آبادی «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین کارگردان:

سیاوش اسعدی «جیب‌بر خیابان جنوبی»، پرویز شهبازی «دربند»، اصغر فرهادی «گذشته»، فرامرز قریبیان «گناهکاران»، مازیار میری «حوض نقاشی»

نامزدهای دریافت تندیس حافظ بهترین فیلم:

«جیب ‌بر خیابان جنوبی» تهیه‌کنندگان: علی سرتیپی و حسن دادخواه، «حوض نقاشی» تهیه‌کننده: منوچهر محمدی، «دربند» تهیه‌کننده: امیر سماواتی، «گذشته» تهیه‌کننده: الکساندر ماله،گی، «گناهکاران» تهیه‌کننده: فرامرز قریبیان، «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» تهیه‌کننده: پوران درخشنده.

آثاری که از فروردین 1391 تا اسفند 1392 در سینماهای کشور به نمایش درآمده‌اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. چهاردهمین جشن سینمایی- تلویزیونی «حافظ» 22 خردادماه جاری در تالار وزارت کشور برگزار می‌شود.