همایش "جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزشهای هنر اسلامی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره با همکاری مؤسسه آموزش عالی گنجینه هنر و مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، نخستین همایش علمی و پژوهشی "جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزشهای هنر اسلامی" را در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری برگزار می کند.

شناسایی و نقش آموزه های هنری تشیع در تاریخ هنری جهان اسلام، از اهداف اصلی این همایش می باشد.

دکتر مهناز شایسته فر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و نیز مدیرعامل موسسه مطالعات هنر اسلامی دبیر علمی این همایش را بر عهده دارد.

مؤسسه مطالعات هنر اسلامی با برگزاری همایش جایگاه هنر شیعی در نظر دارند پژوهشگران و علاقه مندان به فرهنگ هنر و معماری مذهب شیعه را به زوایایی از هنر شیعی جلب کنند که دیگر همایشها و سمینارها علمی به آن توجه نکرده و یا کمتر مورد توجه قرار داده اند.

هیئت علمی همایش مذکور را جمعی از استادان هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه هنر اسلامی اصفهان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا(س) و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تشکیل می دهند.

این همایش در قالب سه کمیته علمی، اجرایی و برگزاری و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجمع جهانی اهل بیت(ع) و معاونت فرهنگی شهرداری تهران در سالن همایش موزه هنرهای معاصر برگزار می شود.

ویژگی‌های هنر شیعی در سده‌های اولیه دوره اسلامی، رنگ در هنر و معماری شیعی، بررسی تأثیر هنر شیعی بر معماری ایران، بررسی تأثیر فرهنگ عاشورایی بر هنر ایران ، آموزه‌های تشیع در نگارگری ایران، بررسی تطبیقی آیات کتیبه‌های حرم امامان با مبانی اعتقادی شیعه از جمله عناوین محورهای همایش ذکر شده است که به تبیین و تشریح هنر شیعی می پردازد.



شرکت کنندگان و تمامی ارائه دهندگان مقالات از مزایای ویژه همایش از جمله چاپ مقالات در مجموعه کتاب همایش، چاپ مقالات در نشریات علمی ـ پژوهشی، علمی ـ تخصصی و گواهینامه حضور و نیز بسته فرهنگی همایش برخوردار خواهند شد.

