استفاده از نام و نشان جام جهانی در تبلیغات شهری قم ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی توکلیان اظهار داشت: طبق قوانین و مقررات تجاری فدراسیون جهانی فوتبال - فیفا، هرگونه استفاده از نام، نشان و لوگوی مسابقات رسمی فیفا، در انحصار آن سازمان جهانی بوده و با توجه به نزدیک شدن مسابقات جام جهانی فوتبال، استفاده از آن بدون مجوز از سازمان مربوطه دارای تبعات قانونی خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا در برخی از تابلو‌های تبلیغاتی شهری یا رسانه‌های گروهی از اعزام گردشگرها به مسابقات جام جهانی استفاده می‌شود، اضافه کرد: انجام این تبلیغات با رعایت مقررات امکان پذیر بوده و در غیر این صورت این نوع بهره برداری تجاری از نام تیم ملی فوتبال و جام جهانی جلوگیری خواهد شد.

توکلیان با تاکید بر اینکه پیش از هر گونه تبلیغات در سطح شهر به ویژه توسط موسسات گردشگری درباره اعزام به جام جهانی باید قبلا مجوزهای لازم از فدراسیون فوتبال دریافت شود، تصریح کرد: پس از طی تشریفات قانونی، تبلیغات در سطح شهر امکان پذیر باشد.

