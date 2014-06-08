طرح سنجش نوآموزان دبستانی در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی در پنجمین نشست خبری پنجمین ماه کاری خویش، ظهر دوشنبه در مشهد اظهار داشت: طرح سنجش از دیروز آغاز و تا مراجعه دانش آموزان ادامه خواهد داشت.

حسینی تصریح کرد: در خصوص طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان، امسال بر طبق هدف گذاری های انجام شده 500 عامل اجرایی در 69 پایگاه مشخص شده در سطح استان در زمینه اجرای دقیق این طرح شرکت دارند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح،پیشگیری از بروز و تشدید معلولیتهای ثانویه و تشخیص به موقع کودکان با نیازهای ویژه و جایگزینی آنان در کلاسهای درس خاص است،ابراز داشت: این امر در کنترل برخی عوامل موثر بر افت تحصیلی موثر و به بهبود آموزش کمک می کند.

وی با اشاره به این که بهبود وضعیت بهداشتی کودکان به ارتقا کارایی جامعه و سلامت می انجامد، ذعان کرد: تهیه شناسنامه سلامت برای نوآموزان ضروری است و خانواده ها به توصیه های بهداشتی و روانشناسی توجه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود:مجری طرح سنجش اداره کل آموزش و پرورش به مدیریت سازمان استثنائی و همکاری مرکز بهداشت است.

حسینی دانش آموزان بدون مشکل ارزشیابی سال قبل را از 118 هزار و 550 نوآموز، 92 هزار و802 تن دانست و گفت: 25 هزارو 748 دانش آموز نیز مشکوک به مشکلات جسمانی و روانی تشخیص داده شدند.

وی افزود: در ارزیابی سال گذشته،2.9 درصد از نوآموزان مشکل بینایی،1.1درصد مشکل شنوایی،14.6 مشکل ذهنی و 3درصد نیز بیش از یک مشکل شناسایی شده و هزار و 950نوآموز نیز به مراکز استثنائی ارجاع شدند.

حسینی با بیان اینکه استان خراسان رضوی حدود 9.8 درصد دانش آموزان کل کشور را داشته که از این میان 13 درصد از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس شبانه روزی و 12 درصد دانش آموزان مدارس استثنایی کل کشور در این استان تحصیل می کنند اظهار داشت: در بخش مدارس استثنایی در خراسان رضوی، 80 درصد این اماکن آموزشی توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: به طور معمول 2درصد دانش آموزان مشکل دارند و این در حالی است که1.64 درصد دانش آموزان خراسان رضوی ازمشکلات روحی و جسمی در رنجند.

وی از استقرار دو پایگاه برای خانواده های کارمند در بعد از ظهر خبر داد و بیان داشت: این پایگاهها در قاسم آباد مرکز صالحه و دبستان شهید رزاقی در میدان احمد آباد است.

وی به والدین توصیه کرد: یک روز را برای انجام سنجش نوآموز خود وقت گذاشته و کار را به روزهای آخر واگذار نکنند کودک خود را با خواب راحت شبانه و صرف صبحانه در پوششی راحت به مراکز ببرند همچنین در کامل کردن کارت واکسیناسیون در روز قبل و دریافت معرفی نامه از مدارس اقدام کنند.

دبیر شورای آموزش و پرورش ابراز داشت: در طول اجرای سنجش لازم است اولیا به توصیه های پزشک مستقر در پایگاه توجه کنند.

حسینی در ادامه از راهیابی دانش آموزان محمد حسین سرافراز خباز و نداکمندی به المپیاد جهانی زیست شناسی در اندونزی، علیرضا مدیرشانه چی به المپیاد جهانی فیزیک قزاقستان و محمدرضا حسن‌پور از کاشمر به المپیادجهانی نجوم رومانی خبرداد.

وی یادآورشد: تمام هزینه‌های علمی و سفر عضو المپیاد نجوم توسط خیر خراسانی انجام شده است.

وی از راه اندازی بزرگترین مجتمع ورزشی دانش آموزی به وسعت 52 هکتار سخن گفت و افزود: همچنین کارشناس تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش به عنوان داور بین المللی هم اکنون در بازیهای جهانی برزیل حضوردارد.

حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمبود سرانه‌های دانش آموزی تصریح کرد: سرانه‌ها کفاف مخارج مدرسه را علیرغم افزایش بودجه آموزش و پرورش ندارد لذا مدارسی که توان تولید یا راههایی برای کسب درآمد دارند، حمایت می‌شوند.

وی تجاری شدن 20درصد مدارسی که این توان را دارند از جمله راههای برون رفت از مشکلات مالی مدارس برشمرد و اضافه کرد: در مشهد 200 مدرسه چنین امکانی دارند و بدون آسیب زدن به آموزش می توانند در مهارت آموزی، تولید و تجاری‌سازی فعالیت کنند.

وی در خصوص اولویت ساخت و سازهای مدارس گفت:بهسازی و اتمام پروژه های ناتمام از اولویت‌های خیرین برای ساخت و ساز اعلام شده است.