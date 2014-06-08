قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگران کردستان امسال هم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ملایی بعدازظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج در خصوص قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران،گفت: این تسهیلات شامل میزان کسر خدمت فرزندان جانبازان کمتر از 25 درصد، رزمندگان دارای کمتر از 30 ماه سابقه ی جبهه و آزادگان کمتر از 24 ماه آزادگی است.

وی با بیان اینکه قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران مانند سال گذشته در سال جاری هم به قوت خود اجرا می شود، عنوان کرد: بر اساس این قانون تمامی مشمولان غیرغایب متولد سال 1372 و ماقبل آن که به دلایل قانونی مانند ادامه تحصیل، دریافت معافیت موقت یا تعویق اعزام در سال جاری به خدمت اعزام شده اند در شمول این قانون قرار دارند.

وی اظهار داشت: 5 تا 10 درصد جانبازی معادل دو ماه کسر خدمت، 11 تا 15 درصد جانبازی معادل 4 ماه کسر خدمت، 16 تا 30 درصد نیز معادل 5ماه، 21 تا 24 درصد جانبازی هم مشمول معادل 8 ماه کسر خدمت است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان عنوان کرد: یک فرزند جانباز دارای 25 درصد معاف از خدمت سربازی می شوند و جانبازان 50 درصد و بالاتر از این میزان نیز دو فرزند آنها مشمول معافیت خواهند شد.

ملایی بیان کرد: 9 تا 11 ماه سابقه حضور در جبهه معادل 3 ماه کسر خدمت، 12 تا 14 ماه حضور معادل 4 ماه کسر خدمت، 15 تا 17 ماه حضور معادل 5 ماه کسر خدمت است.

وی ادامه داد: 18 تا 20 ماه حضور در جبهه معادل 6 ماه کسر خدمت،21 تا 23 ماه حضور معادل 7 ماه کسر خدمت،24 تا 26 ماه حضور معادل 8 ماه کسر خدمت و 27 تا 29 ماه حضوردر جبهه نیز معادل 9 ماه کسر خدمت است.

وی افزود: ایثارگرانی که کمتر از 6 ماه سابقه حضور در جبهه را داشته باشند به فرزندان آنها کسر خدمت تعلق نمی گیرد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان بیان کرد: آزادگانی هم که مدت اسارت آنها کمتر از 24 ماه باشد به ازای یک سال اسارت 6 ماه کسر خدمت به فرزندان آنها تعلق می گیرد.

ملایی اعلام کرد: ایثارگرانی که 9 ماه در جبهه حضور داشتند سه فرزند آنها از خدمت سربازی معاف می شوند.

وی اظهار داشت: به ازای هر 25 درصد جانبازی و 24 ماه آزادگی و 30 ماه حضور در جبهه به ترتیب یکی از فرزندان ایثارگران فوق از خدمت معاف می شوند.