دادستان کل کشور مامور بررسی وضعیت مناطق سیل زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل حکم رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:



حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژیه

دادستان محترم کل کشور



سلام علیکم

در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر در برخی مناطق کشور و وارد آمدن خسارت‌های مادی ومعنوی در استان‌های گلستان ومازندران، گرچه سیل از جمله حوادث طبیعی است لکن با توجه به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در پیش بینی و پیشگیری از خسارت‌های مادی و معنوی و با عنایت به مسئولیت قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی، ضروری است در اسرع وقت بررسی شود که آیا از ناحیه مسئولین ذیربط قصور و یا تقصیری صورت گرفته یا نه؟ و اینکه چه اقداماتی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی آینده پیش بینی شده است.

لذا بدینوسیله جنابعالی مأموریت می‌یابید که با سفر به دو استان فوق و دیدار با مسئولین محلی و مردم شریف مناطق آسیب‌دیده و با استفاده از کارشناسان، موضوع را بررسی و نتیجه را جهت اقدام مقتضی گزارش نمایید.





صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه