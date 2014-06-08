دادستان کل کشور مامور بررسی وضعیت مناطق سیل زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل حکم رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژیه
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر در برخی مناطق کشور و وارد آمدن خسارتهای مادی ومعنوی در استانهای گلستان ومازندران، گرچه سیل از جمله حوادث طبیعی است لکن با توجه به مسئولیت دستگاههای مختلف در پیش بینی و پیشگیری از خسارتهای مادی و معنوی و با عنایت به مسئولیت قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی، ضروری است در اسرع وقت بررسی شود که آیا از ناحیه مسئولین ذیربط قصور و یا تقصیری صورت گرفته یا نه؟ و اینکه چه اقداماتی برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی آینده پیش بینی شده است.
لذا بدینوسیله جنابعالی مأموریت مییابید که با سفر به دو استان فوق و دیدار با مسئولین محلی و مردم شریف مناطق آسیبدیده و با استفاده از کارشناسان، موضوع را بررسی و نتیجه را جهت اقدام مقتضی گزارش نمایید.
صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
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