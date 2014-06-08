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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

با حکم رئیس قوه قضائیه؛

دادستان کل کشور مامور بررسی وضعیت مناطق سیل زده شد

دادستان کل کشور مامور بررسی وضعیت مناطق سیل زده شد

آیت الله آملی لاریجانی در حکمی دادستان کل کشور را مأمور کرد به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه‌قضاییه به مناطق سیل زده شمال کشور در استان‌های گلستان و مازندران برود و گزارشی از فعالیت‌های انجام شده را ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل حکم رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژیه
دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

در پی جاری شدن سیل در روزهای اخیر در برخی مناطق کشور و وارد آمدن خسارت‌های مادی ومعنوی در استان‌های گلستان ومازندران، گرچه سیل از جمله حوادث طبیعی است لکن با توجه به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در پیش بینی و پیشگیری از خسارت‌های مادی و معنوی و با عنایت به مسئولیت قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی، ضروری است در اسرع وقت بررسی شود که آیا از ناحیه مسئولین ذیربط قصور و یا تقصیری صورت گرفته یا نه؟ و اینکه چه اقداماتی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی آینده پیش بینی شده است.

لذا بدینوسیله جنابعالی مأموریت می‌یابید که با سفر به دو استان فوق و دیدار با مسئولین محلی و مردم شریف مناطق آسیب‌دیده و با استفاده از کارشناسان، موضوع را بررسی و نتیجه را جهت اقدام مقتضی گزارش نمایید.


صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

کد مطلب 2306974

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