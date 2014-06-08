یک بانوی دیگر در سیستان و بلوچستان مسئولیت دولتی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره هامون نورد صبح یکشنبه طی مراسمی در تالار اجتماعات موزه جنوب شرق در زاهدان با حضور مشاور عالی رئیس گمرکات ایران به عنوان ناظر گمرکات جدید سیستان و بلوچستان معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون بیش از 5 بانوی سیستانی و بلوچ در پست‌های فرمانداری، معاون استاندار، شهردار و مدیریت مراکز بهداشتی به کار گیری شده است.

در این انتصابات سامیه بلوچ زنی به عنوان نخستین بانوی بلوچ و اهل سنت به عنوان شهردار شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان و زهرا اربابی یکی از بانوان سیستانی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شدند.

همچنین به دنبال انتصابات بانوان در پست های مدیریتی رابعه اربابی به عنوان رییس مرکز بهداشت شهرستان فنوج در جنوب استان و حمیرا ریگی به عنوان نخستین فرماندار زن در شهرستان قصر قند در سیستان و بلوچستان بر مسند مسئولیت تکیه زدند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین معصومه پرندوار را در ابتدای سال جاری به عنوان فرماندار شهرستان مرزی هامون در شمال این استان معرفی کرد و صبح امروز طاهره هامون نورد به عنوان ششمین بانو در سیستان و بلوچستان به عنوان مدیر کل گمرکات استان معرفی و منصوب شد.

هامون نورد پيش از اين در سمت معاون امور گمركي گمركات سيستان و بلوچستان مشغول به فعاليت بود. وی 22 سال سابقه فعاليت در گمرک ايران دارد و 13 سال معاون امور گمركی بوده است.