به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نویس برنامه جامع مهار قاچاق کالا و ارز پس از بررسی و کار کارشناسی دقیق، آسیب شناسی فعالیت های گذشته ستاد و همسوسازی سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه توسط معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و ارائه شد.

بر اساس رویکرد جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تهیه برنامه جامع الشمول جهت مبارزه هدفمند با معضل قاچاق کالا و ارز و مطالبات متعدد دولت یازدهم و برخی نهادهای ملی ذیربط از قبیل شورای عالی امنیت ملی و ستاد هماهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر حمایت گسترده و لازم از برنامه های جامع ستاد این پیش نویس توسط معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی تهیه شد.

در جلسه هم اندیشی صبح امروز که به همین منظور با حضور تمامی مدیران،مشاوران و کارشناسان معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن جلسات ستاد برگزارشد، متولی تهیه برنامه به تشریح ابعاد، محورها، رویکردها و استراتژی ها و برنامه های کلان و اجرایی مطرح شده در برنامه جامع پرداخت.

همچنین در این جلسه ضمن تبیین وضعیت فعی قاچاق کالا و ارائه آمار نامه تجاری و اقتصادی در طول سنوات مختلف 40 مدل برنامه ریزی رویکرد محور، استراتژی محور، فرآیند محور و دستگاه محور ارائه شد که نقطه نظرات اصلاحی و تکملیلی نیز از سوی مدیران و کارشناسان معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مطرح شد.