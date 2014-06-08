بازدید رایگان جوانان از موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بازدید رایگان از موزه ها در روز جوان با هدف اعتلای سطح دانش فرهنگی، تاریخی و بومی جوانان و نهادینه سازی فرهنگ حفظ و حراست از آثار تاریخی و ارج نهادن به میراث پیشینیان صورت می گیرد.
موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه، سنجش، قرآن و کتابت، محرم، هدایای خامنه، صفوی و مردم شناسی بناب، عشایر سراب، باستان شناسی خمارلو، موزه ایلخانی مراغه، رصدخانه، گنبدهای کبود، سرخ و غفاریه مراغه، سنگ نگاره های مراغه، معبد مهر در مراغه، ادب و عرفان اهر، کلیسای هوانس مراغه و خانه سفال در تبریز موزه ها و اماکن تاریخی تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی هستند.
بازدید از موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه و مسجد کبود تبریز و نیز کلیسای تاریخی و ثبت جهانی شده سنت استپانوس، در هفته جوان همه روزه از ساعت 8 صبح تا هشت شب، برای علاقه مندان و گردشگران امکان پذیر خواهد بود و سایر موزه ها و اماکن تاریخی آذربایجان شرقی از ساعت 8 صبح لغایت 15 آماده بازدید علاقمندان هستند.
ارایه کارت شناسایی برای بازدید کننده های جوان از 15 تا 29 سال بازدید کننده در روز 19 خرداد ماه الزامی است.
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