85 درصد افراد تحت پوشش سوادآموزی در البرز مدرک تحصیلی دریافت کرده اند

عیسی بابالو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سه سال گذشته تاکنون با تشکیل البرز بیش از 13 هزار نفر تحت آموزش های سواد آموزی استان البرز قرار گرفته اند که این تعداد 85 درصد با گذراندن دوره های آموزشی موفق به اخذ مدارک تحصیلی سوم ابتدایی و ششم ابتدایی شده اند.

وی ادامه داد: دو دوره سوادآموزی و انتقال برای افراد تحت پوشش در نظر گرفته شده است که در دوره اول افراد بی سواد مطلق تحت آموزش قرار می گیرند و در صورت قبولی در آزمون ها به آنان مدرک معادل سوم ابتدایی اعطا می شود.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: در دوره انتقل نیز افراد در صورت تمایل به ادامه تحصیل تحت 800 ساعت آموزش حضوری و غیر حضوری قرار می گیرند و پس از گذراندن دوره ها مدرک معادل ششم ابتدایی به آنها ارائه و می توانند در مدارس بزرگسالان در پایه متوسطه ادامه تحصیل دهند.

بابالو تصریح کرد: علاوه بر آموزش به افراد بی سواد در حال حاضر جامعه هدف ما والدین بی سواد دانش آموزان هستند که طبق پایش به عمل آمده تعداد آنها به پنج هزار و 800 نفر می رسد.

وی در پایان اعلام کرد: احتمال می رود در مرحله دوم پایش که از مدارس آغاز می شود تعداد این افراد به دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح در سیستم آموزش و پرورش کاهش یابد.