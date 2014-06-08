مدیرکل جدید ثبت احوال کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آقایی روز یکشنبه طی آیینی و با حضور قایم مقام رئیس سازمان ثبت احوال کشور در امور استان ها و جمعی از مدیران استانی به عنوان مدیر کل جدید ثبت احوال کردستان معرفی و از خدمات عبدالله خسروی زاده مدیرکل قبلی قدردانی شد.

مدیر کل سابق ثبت احوال کردستان در این آیین گفت: به یاری خداوند متعال و تعامل همکاران در طول خدمت گام ها موثری در راستای اجرایی شدن اهداف سازمان در استان کردستان برداشته شد.

عبدالله خسروی زاده اظهار داشت: در حال حاضر کردستان از نظر آرشیو الکترونیکی اسناد مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده است و این امر با تلاش شبانه روزی همکاران میسر شده است.

وی افزود: از مجموع 125میلیون برگ سند آرشیو شده در کشور سه میلیون و 300 هزار مربوط به استان کردستان است.

مدیر کل سابق ثبت احوال کردستان بیان کرد: اعتبارهزینه ای ثبت احوال استان در سال 87 یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده و امروز این میزان اعتبار به سه میلیارد و 750 میلیون تومان رسیده است.

خسروی زاده یادآور شد: در زمینه اعتبارات عمرانی نیز سال گذشته 470 میلیون تومان اعتبار به این سازمان در استان اختصاص یافت که تا کنون 18 درصد آن تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین درعرصه خرید تجهیزات کارت هوشمند ملی نیز تاکنون در 10 شهرستان تابعه استان و دو بخش نمشیر بانه و یاسوکند بیجار این مهم انجام شده است.

مدیر کل سابق ثبت احوال کردستان گفت: کارت هوشمند ملی در مرحله اول برای جامعه هدف یعنی افرادی که به مرز 15 سالگی رسیده اند صادر می شود و در مراحل بعدی دیگر افراد جامعه با رده های سنی مختلف کارت هوشمند صادر می شود.

خسروی زاده اظهار داشت: ثبت احوال جایگاه زیرساختی و حاکمیتی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی دارد و ماموریت اصلی این سازمان ثبت وقایع چهارگانه حیاتی است.