به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی زاده ظهر امروز در همایش طرح نظام فنی روستایی افزود: تاخیر در مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی به عدم همکاری برخی بانکهای عامل در بحث ضامن زنجیرهای و برخوردهای سلیقهای در برخی شعبات بانکهاست.
وی ادامه داد: اولین بحث در نوسازی مسکن روستایی، ارایه تسهیلات یارانهدار در قالب طرح نوسازی است، به گونهای که از سال 84 تا 91، از تعداد 43 هزار و 732 واحد که سهمیه تخصیصی بانکها بوده، 39 هزار و 163 واحد منجر به انعقاد قرارداد شده است.
حاجی ازاده از افزایش سقف فردی تسهیلات بازسازی مسکن با پیگیری دفتر مرکزی خبر داد و افزود: در سال 1391 تعداد 5000 واحد در سهمیه تخصیصی بانکها داشتیم که از این تعداد 3042 واحد به بانک معرفی شده و 1794 واحد انعقاد قرارداد کردهاند.
وی ادامه داد: احداث درمانگاهها، حسینیهها و فضاهای عمومی در همه روستاهای خسارت دیده از اهداف تخصیص اعتبارات صورت گرفته در زمینه اجرای طرح هادی روستاها است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با تاکید به عدم همکاری برخی بانکها افزود: تاکنون بانک ملی، تجارت و کشاورزی صد درصد از سهمیه اختصاصی خود را ابلاغ کردهاند و این در حالی است که در سال 1393 با پیشنهاد 8000 واحد، افزایش وام نوسازی مسکن از 12.5 میلیون تا 18 میلیون را خواهیم داشت.
حاجی زاده با بیان اینکه توسعه و گسترش دفاتر خدمات فنی در راستای نظارت عالیه بر طراحی مسکن روستایی است افزود: درحال حاضر تعداد 11 دفتر فنی در سطح استان مشغول به فعالیتاند که شامل 151 نفر با احتساب 98 نفر کارشناس و 53 نفر کاردان است.
وی ادامه داد: از دیگر فعالیتهای بنیاد مسکن برگزاری سمینارهای آموزشی و هماندیشی برای ناظران نظام فنی و روستایی است که با هماهنگی دفتر مرکزی و حوزه معاونت بازسازی و به صورت سالیانه برگزار میشود.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان افزود: یکی از اهداف بنیاد مسکن توسعه کمی و کیفی مسکن روستایی در قالب برنامههای تدوین شده است که این امر با همکاری روزافزون ناظران فنی روستایی امکانپذیر است.
حاجیزاده با اشاره به ارائه تسهیلات کم بهره و بلاعوض درخصوص خسارت دیدگان گفت: با آواربرداری مناطق و اجرای پروژههای بازسازی با مشارکت مردم و پیمانکاران محلی، ناظران روستایی استان تجربههای بسیار خوبی کسب کردند و این درحالی است که انجام پروژههای بازسازی شده در مناطق سانحه دیده استان از طریق دفتر مرکزی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات قرضالحسنه مسکن از برنامههای بنیاد مسکن، اظهار کرد: تاکنون در استان 17 هزار و 941 نفر متقاضی از این تسهیلات استفاده کردهاند و این در حالی است که از برنامههای دیگر در ارتقای کیفی نوسازی مساکن روستایی انجام تحقیقات مطالعاتی در خصوص الگوی مسکن با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در استان به شمار میرود.
حاجیزاده افزود: درحال حاضر با توجه به 4 اقلیم حاکم در استان حدود 300 نقشه در اختیار دفاتر روستایی قرار گرفته شده و متقاضیان امر نوسازی میتوانند با حداقل هزینه از این نقشهها استفاده کنند و یا مورد راهنمایی قرار گیرند.
وی ادامه داد: از دیگر برنامههای مهم بنیاد مسکن ارایه طرح آمارگیری دورهای به محققان در مقوله نوسازی است تا افرادی که دغدغه توسعه عمران روستایی را دارند با بهرهگیری از این طرح در جهت ارتقاء کیفی مسکن روستایی گام بردارند و این درحالی است که آخرین دوره این طرح در سال گذشته صورت گرفته و در مرحله ارایه نتایج است.
وی ادامه داد: بازسازی واحدهای مسکونی مناطق آسیب دیده از جمله مناطق آسیب دیده زلزله آذربایجان شرقی از دیگر فعالیتهای بنیاد مسکن به شمار میرود و با توجه به اینکه پس از وقوع زلزله در مناطق ورزقان و اهرناظران مسکن روستایی استان زنجان در این مناطق حضور یافتند و آموزش ضمن کار دیدند تجربیات بسیار مفیدی در این زمینه نصیب ناظران روستایی استان شد و این امر منشاء خیرات در ادامه کار مسکن روستایی استان قرار گرفت.
حاجیزاده گفت: کمبود سقف تسهیلات، گرانی مصالح و هزینه بالای نیروی کار را از چالشهای پیش روی بنیاد مسکن برشمرد و حمایت از روستاهای محروم و کمتر توسعه یافته را از اهداف آتی و مهم بنیاد مسکن عنوان کرد.
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