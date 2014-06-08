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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۳

زندگی زنان موفق در قاب تصویر

زندگی زنان موفق در قاب تصویر

مستند «زنان سرزمین من» با محوریت زنان فعال و موفق در حوزه موسیقی، ورزش، فرهنگ و ادب و هنر است که هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد و برای پخش از تلویزیون آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «زنان سرزمین من» به زودی در 13 قسمت 25 دقیقه ای به تهیه‌کنندگی سیدمحمدرضا قربانزاده روی آنتن می‌رود. مستند «زنان سرزمین من» در مورد زنان فعال و موفق در حوزه مد، موسیقی، ورزش، فرهنگ و ادب و هنر است.

عوامل این مستند تلاش کردند با نگاهی نو به تمام جزئیات موفقیت‌ها، فرازها و فرودها برای این زنان موفق با توجه به نگاه‌ها و روابط دوسویه بین زنان در اجتماع و خانواده با ایجاد محیطی دوستانه در خانه یا محل کار شخص به مشکلات او و حرفه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، بپردازند. مشکلاتی که یک زن در جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

مبارزه با افکاری که باعث می شود یک زن با تمام خلاقیتها، خلوت چهار دیواری خانه را انتخاب کند و از آرزوهای خود فاصله بگیرد، موضوعی است که در این مستند به آن پرداخته شده است. «زنان سرزمین من» هم اکنون در مرحله تدوین است و به زودی به پخش خواهد رسید.

عوامل این مستند به این شرح هستند: تهیه کننده: سید محمدرضا قربانزاده، کارگردان: محمد نجفی، مدیر تصویربرداری: محمد فرزان منش، دستیار تهیه کننده و مدیر روابط عمومی: مائده عراقی، مدیرتولید: فرزین فرزدنیا، مدیر برنامه ریزی: سیدعلی قربانزاده، نویسنده: بهارک حکمت طلب، صدابردار: کیوان نفر، عکاس: امیر رضا نوبر، کارشناس اجتماعی: سارا خادم پور، روانشناس: دکتر سعیده هادی، محققان: نگین سرحدی، اسمائیل قاسمی

کد مطلب 2307008

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