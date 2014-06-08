70 درصد سرقت های کردستان خُرد بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، طارق کمالوند بعدازظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: یکی از رویکردها و اولویت های پلیس پیشگیری استان در سال جاری مقابله و مبارزه با سرقت است.

وی عنوان کرد: امسال هم افزایی فعالیت ها و درگیر کردن سایر دستگاه های اجرایی استان در حوزه مقابله با سرقت مدنظر قرار گرفته و اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: برای اثربخشی برنامه ها و اقدامات موجود در عرصه پیشگیری علاوه بر دستگاه های حاکمیتی به دنبال ورود مردم نیز به این حوزه هستیم.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 6 درصد وقوع سرقت کاهش داشته است.

کمالوند بیان کرد: بالغ بر 60 تا 70 درصد سرقت هایی که در استان صورت می گیرد جزو سرقت های خرد هستند که بیشتر آنها توسط افراد معتاد و یا بیکار صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: احداث و ایجاد محل های نگهداری و ترک اعتیاد معتادان تاثیر بسزایی در کاهش سرقت خواهد داشت و می طلبد دستگاه های اجرایی استان تلاش بیشتری داشته باشند.

وی عنوان کرد: متاسفانه بیشتر مردم سرمایه ها و کالاهای گران قیمت خود را در منزل که ضریب حفاظتی آن بدون شک متناسب با ارزش ریالی سرمایه آنها نیست، نگه می دارند که نیاز به وجود محل های امنی برای نگهداری این سرمایه ها است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کردستان افزود: اجرای صندوق امانات در بانک ها یکی از اقدامات و برنامه های دردستور کار پلیس پیشگیری است و در این رابطه قرار شده نشست هایی با مدیران عامل بانک های استان تشکیل شود.

کمالوند بیان کرد: احساس امنیت موجود در مردم استان منجر به سهل انگاری آنها در نگهداری و حفظ اموالشان شده است و لذا در این زمینه اقدام به ارائه آموزش های مختلفی در سطح مساجد، مدارس و دانشگاه ها شده و می شود.

وی ادامه داد: از طریق ماهواره مباحث نامناسبی چون یک شبه پولدارشدن به مردم القا می شود که این مسئله ایجاد کننده انحراف در مردم به ویژه جوانان است.

وی عنوان کرد: متاسفانه مردم استان هنوز نسبت به خطرات و تبعات ماهواره حساس نشدند و در این زمینه باید آموزش ها و اطلاع رسانی های بیشتری صورت گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کردستان امنیت را تولید اجتماعی خواند و افزود: برقراری امنیت مطلوب و پایدار بدون همراهی و همکاری مردم امکان پذیر نیست.