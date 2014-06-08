کارگاه "تنوع و ساختار در فیلم کوتاه" در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور بالابردن سطح توانمندی هنرمندان فیلم ساز و در ادامه کارگاه های آموزشی با دعوت از دکتر احمد الستی از اساتید برجسته سینما کارگاه تنوع و ساختار در فیلم کوتاه در روزهای پنج شنبه و جمعه 22 و23 خرداد ماه 93 به مدت دو روز در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت ها، استعدادها و پتانسیل بالای جوانان و هنرمندان در بخش فیلم کوتاه در این کارگاه دکتر الستی سعی خواهد کرد در این مدت زمان فیلمسازان استان را بیشتر با موضوع تنوع و ساختار در فیلم کوتاه آشنا کند.

مرادی در ادامه با دعوت از علاقمندان جهت حضور در این کارگاه افزود: با توجه به محدودیت مکان هنرمندان عزیز می توانند با مراجعه به حوزه هنری استان کردستان واقع در خیابان فلسطین - روبروی فرمانداری سنندج - واحد اموزش و یا شماره تماس 08713243624 نسبت به ثبت نام حضور در کارگاه اقدام کنند.

احمد الستي متولد 1327 در مشهد، پس از دانش آموختگي در دانشكده هنرهاي دراماتيك تهران در دانشگاه ايالتي تگزاس، واقع در دالاس ادامه تحصيل داد و داراي دكترا در زيبا شناسي سينما شد. مديريت پروژه هاي پل یک و پل دو را بر عهده داشت كه توليد هفت فيلم كوتاه مستند و داستاني بود، در قالب پروژه مشترك موسسه آموزش عالي سوره و دانشگاه فيلم و تلويزيون آلمان، سابقه عضويت در هيئت داوران جشنواره داخلي و خارجي، هيئت انتخاب جشنواره فيلم آمريكا در دالاس و مشاور موزه هنر دالاس ايالت تگزاس بوده است و چندين جشنواره دانشجويي را نيز برگزار كرده است.