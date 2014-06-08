فرماندار سلطانیه از عدم استقرار اداره ارشاد در این شهرستان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خالقی در خصوص عملی کردن استقرار ادارات در شهرستان سلطانیه، افزود: علیرغم قرار معلوم در خصوص استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان سلطانیه، تا پایان اردیبهشتماه امسال، این امر تاکنون توسط مسوولان استانی محقق نشده و به تبع آن، پس از گذشت بیش از دو ماه از سالجاری، هنوز شورای فرهنگ عمومی این شهرستان برگزار نشده است.
وی ادامه داد: این در حالی اتفاق میافتد که در سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" به سر برده و یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در این سال، تعالی فرهنگ عمومی جامعه و خنثیسازی شبیخونهای فرهنگی از سوی دشمنان نظام است.
فرماندار سلطانیه صراحتاً از مسوولان مربوطه استان خواست تا نسبت به استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستانی که سبقه تاریخی و فرهنگی آن شهره عام و خاص دارد، اقدامات ضروری را انجام دهند.
خالقی با اشاره به ملازمت اقتصاد و فرهنگ در شعار سال، ابراز کرد: فرهنگ مقولهای است هم به عنوان مکمل و ممد اقتصاد که نشان از لازمه دارا بودن پیوست فرهنگی علیالخصوص فرهنگ اسلامی، بر پروژههای اقتصادی دارد و هم به عنوان مقولهای است مستقل که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحت شبیخونهای فرهنگی و از طریق هزاران شبکههای ماهوارهای و سایتهای اینترنتی قرار گرفته است.
وی مدیریت جهادی را زیرساخت اصلی کسب بیشترین بازده از کمترین امکانات خواند و تصریح کرد: استقرار ادارات در شهرستان سلطانیه، علیرغم همه کمبودهای امکاناتی و تجهیزاتی، گامی اساسی در راستای اجرای مدیریت جهادی و قدم برداشتن به سوی رفع دغدغههای مقام معظم رهبری است.
دستگیری عامل هتک حرمت در زنجان
سرپرست پلیس فتای استان زنجان از دستگیری عامل هتک حرمت حیثیت و نشر اکاذیب علیه زن جوان در فضای مجازی خبر داد.
سرهنگ مصطفی طلوعی با اشاره به اعلام شکایت خانمی در مورد ایجاد صفحه در یک شبکه اجتماعی در اینترنت اظهار داشت: این صفحه با انتشار اکاذیب موجب هتک حرمت من شده است.
وی با بیان اینکه شکایت این خانم در مورد هتک حرمت در شبکه مجازی به صورت ویِژه در دستور کار پلیس برای پیگیری قرار گرفته است گفت: با کار کارشناسی انجام شده، فرد مظنون به ارتکاب این عمل شناسایی و دستگیر شده است.
سرپرست پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه متهم دستگیر شده از همکلاسیهای دوران دانشگاه شاکی بوده است، ادامه داد: متهم بعد از دستگیری دلیل ایجاد صفحه به نام خانم مورد نظر را انتقامجویی به دلیل پاسخ منفی برای ازدواج در دوران تحصیل اعلام کرده است.
سرهنگ طلوعی از تحویل متهم به مراجع قانونی برای سیر مراحل قانونی در مورد جرم ارتکابی انتشار اکاذیب در فضای مجازی خبر داد و افزود: انتشار اکاذیب در شبکههای مجازی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی جرم محسوب میشود.
وی بر برخورد شدید با مرتکبان جرم در فضای مجازی تاکید و به شهروندان توصیه کرد: با توجه به قابلیتهای فضای مجازی و انتشار سریع اطلاعات در این فضا، کاربران برای حفظ حریم خصوصی خود هرگز اطلاعات، عکس و فیلمهای شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
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