مسیرگشایی در تبریز برای حل مشکل ترافیک ضروری است/ 100 خیابان در انتظار بازگشایی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محدث ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه 100 مسیر خیابانی در کلانشهر تبریز در انتظار بازگشایی است، اظهار داشت: هم اکنون 100 مسیر خیابانی شهر تبریز در انتظار بازگشایی بوده و 10 کیلومتر مسیرگشایی در هر سال ضروری است.

وی افزود: مسیرگشایی ها باید در طول زمان تعیین شده در کنار احداث تقاطع های غیرهمسطح، پارکینگ های عمومی و راه اندازی مترو منجر به حل معضل ترافیک شهر شود.

نائب رئیس شورای اسلامی تبریز بر لزوم احداث ایستگاه های اتوبوس در خیابان های جدید الاحداث تاکید کرد و گفت: معضل فعلی خیابان های قدیمی و کم عرض، نبودن محل توقف اتوبوس هاست.

وی با اشاره به روند شروع شده در خصوص بازگشایی خیابان ها توسط شهرداری های مناطق، ضمن تقدیر از برنامه ریزی انجام شده توسط شهرداری تبریز، خواستار استمرار تلاشهای مناطق برای مسیرگشایی خیابان ها شد.