سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام نیمه شعبان قرارگاه فرهنگی در مسجد مقدس جمکران برپا می شود.

وی ادامه داد: این قرارگاه به تهیه بروشور به تعداد 20 هزار برگ اقدام می کند که یک طرف بروشور نقشه مسجد مقدس جمکران و پارکینگ های تعبیه شده و طرف دیگر هشدارهای پلیس در زمینه مقابله با سرقت است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: معمولا افراد سودجو و تبهکار در مناسبت های مختلف از احساسات مردم سواستفاده کرده و ممکن است با پخش غذای نذری مسموم فرد را به حالت بیهوشی در آورده و به سرقت اقدام کنند که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: بروشورها توسط بالگرد پخش و همچنین در گلوگاه ها که ترافیک سنگین وجود دارد داخل خودروها توزیع می‌شود.

سرهنگ صادقی گفت: برای کمک روحی و روانی به زائران و مسافران 10 مشاور تخصصی در 10 کانکس انتظامی در مسجد مقدس جمکران فعالیت می کنند و به کمک به افراد آسیب دیده می پردازند، همچنین مشاوران به تردد در میان جمعیت پرداخته و به حل مشکلات آنها می‌پردازند.

وی بیان کرد: در زمینه نظر سنجی از وضعیت زائران و مسافران اداره برآورد و مطالعات به نظر سنجی اقدام و نتیجه را به مسئولان اطلاع رسانی می‌کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی قم گفت: آموزش همگانی توسط کارشناسان در برخی مهمان سراها و اماکن پرازدحام در خصوص رعایت پوشش اسلامی و رعایت هشدارهای اجتماعی داده می‌شود.

