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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۸

در ایام نیمه شعبان/

قرارگاه فرهنگی توسط نیروی انتظامی در قم برپا می‌شود

قرارگاه فرهنگی توسط نیروی انتظامی در قم برپا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم از برپایی قرارگاه فرهنگی توسط نیروی انتظامی در مسجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان خبر داد.

سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام نیمه شعبان قرارگاه فرهنگی در مسجد مقدس جمکران برپا می شود.

وی ادامه داد: این قرارگاه به تهیه بروشور به تعداد 20 هزار برگ اقدام می کند که یک طرف بروشور نقشه مسجد مقدس جمکران و پارکینگ های تعبیه شده و طرف دیگر هشدارهای پلیس در زمینه مقابله با سرقت است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: معمولا افراد سودجو و تبهکار در مناسبت های مختلف از احساسات مردم سواستفاده کرده و ممکن است با پخش غذای نذری مسموم فرد را به حالت بیهوشی در آورده و به سرقت اقدام کنند که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: بروشورها توسط بالگرد پخش و همچنین در گلوگاه ها که ترافیک سنگین وجود دارد داخل خودروها توزیع می‌شود.

سرهنگ صادقی گفت: برای کمک روحی و روانی به زائران و مسافران 10 مشاور تخصصی در 10 کانکس انتظامی در مسجد مقدس جمکران فعالیت می کنند و به کمک به افراد آسیب دیده می پردازند، همچنین مشاوران به تردد در میان جمعیت پرداخته و به حل مشکلات آنها می‌پردازند.

وی بیان کرد: در زمینه نظر سنجی  از وضعیت زائران و مسافران اداره برآورد و مطالعات به نظر سنجی اقدام  و نتیجه را به مسئولان اطلاع رسانی می‌کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی قم گفت: آموزش همگانی توسط کارشناسان در برخی  مهمان سراها و اماکن پرازدحام در خصوص رعایت پوشش اسلامی و رعایت هشدارهای اجتماعی داده می‌شود.
 

کد مطلب 2307020

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