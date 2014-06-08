برنامه ریزی های کلان با تکیه بر اطلاعات جمعیتی ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت احوال استان کردستان اظهار داشت: در صورتی که برنامه ‌ریزی بدون مطالعه و توجه به آمار و اطلاعات صورت بگیرد مشکلاتی در مسیر اجرای طرح ها به وجود می آورد که با هدر رفت هزینه و نیروی کار و زمان رو به رو می شود.

وی افزود: در حال حاضر حیطه وظایف کاری ثبت احوال در برنامه‌ ریزی کلان کشور موثر است و توجه بیشتر به این حوزه نیاز تمامی دستگاه های اجرایی در سطح کشور است.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان بیان کرد: مدیریت های ادارات دولتی بر اساس شایستگی و توانایی افراد به آنها داده می شود و باید نزد خلق خدا و خداوند رو سفید بیرون آمد.

سپهر یادآور شد: در بینش و جهان‌ بینی ما مقام و جایگاه ریاست نیست بلکه مسئولیتی است که بار سنگینی بردوش افرادی توانمند می ‌گذارد و انسان در این مسیر زمانی خوشحال می ‌شود که بار مسئولیت را در کمال تواضع و فروتنی بر زمین بگذارد.

وی ادامه داد: تعامل تمامی مجموعه، برنامه ریزی و مسئولیت پذیزی از مولفه های مدیر توانمند است و انتظار می رود ثبت احوال استان کردستان با مدیریت جدید همچون گذشته در اجرایی کردن برنامه ها جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.

در ادامه این جلسه مدیر کل جدید ثبت احوال کردستان گفت: حداکثر توان و تلاش خود را در راستای پیگیری و انجام برنامه های خرد و کلان سازمان در سطح استان و کشور بکار برده و در این مسیر نیازمند حمایت و پشتیبانی تمامی کارکنان و همچنین مدیران و مسئولان استانی هستم.

محسن آقایی اظهار داشت: برای دستیابی به قله های پیشرفت و ترقی باید از تجارب پیشکسوتان و بازنشستگان بویژه مدیر کل قبلی این اداره کل نهایت استفاده را برد چون استفاده از این گنجینه های ارزشمند و پر از تجربه روشنگر راه هستند.

وی افزود: مسئولیت امتحان و آزمون الهی است و امید است در سایه لطف خداوند و همچنین استفاده از رهنمودهای مسئولان و مدیران و همچنین پرسنل و کارکنان سازمان از این آزمون سربلند بیرون بیایم.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات عبدالله خسروی زاده، محسن آقایی به عنوان مدیر کل جدید ثبت احوال استان کردستان معرفی شد.