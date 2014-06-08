طرح اتهامات علیه پلیس پاکستان/ وجود شکاف میان طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس تریبون، "کریم خان" یکی از فعالان ضدآمریکایی در پاکستان ضمن متهم کردن پلیس به تعلل در رسیدگی به شکایت علیه دو مامور سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا در زمینه حملات هواپیماهای بدون سرنشین در سال 2009 اعلام کرد که با وجود حکم دادگاه عالی اسلام آباد پلیس اقدام جدی را در زمینه رسیدگی به این موضوع انجام نداده است.

تانکر ناتو در آتش سوخت



رسانه های پاکستانی همچنین با اشاره به آتش گرفتن تانکر حامل سوخت ناتو در پاکستان از سوی افراد مسلح در منطقه "دره الله یار" ایالت بلوچستان گزارش داد که افراد مسلح پس از این حمله متواری شدند.



با وجود آنکه هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه را به عهده نگرفته اما تحریک طالبان در حمله به خودروهای ناتو به ویژه از زمان بازگشایی مسیرهای زمینی پاکستان به افغانستان نقش داشته اند.



بر این اساس مسیر زمینی عبور کامیون های حامل تجهیزات و تدارکات نیروهای ناتو در افغانستان در اعتراض به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در آذرماه سال 1390 در جریان حملات هوایی آمریکا به یک پاسگاه مرزی افغانستان به مدت هفت ماه مسدود شد و در نهایت درپی عذرخواهی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا مسیر عبور کاروان های ناتو باز شد.

انتقاد وزیر پاکستانی از برپایی تظاهرات ضد دولتی



شبکه خبری جئو همچنین انتقاد "احسان اقبال" وزیر توسعه و برنامه ریزی دولت پاکستان از برپایی تظاهرات ضد دولتی توسط رهبران احزاب مخالف را تیتر کردند که این تظاهرات از سوی "عمران خان" رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان هدایت می شد.



وی هدف از برگزاری این تظاهرات را بهره برداری شخصی و ایجاد فضای تنش آلود در پاکستان و درگیری و هرج و مرج در کشور معرفی کرد.



احسان اقبال با اشاره به ادعای عمران خان در زمینه بروز تقلب در انتخابات 11 مه سال گذشته بر لزوم رشد اقتصادی پاکستان و بهبود وضعیت مالی این کشور تاکید کرد.



رسانه های پاکستانی همچنین از وجود شکاف در میان طالبان پاکستان همزمان با بن بست مذاکرات صلح و تمدید نشدن آتش بس 40 روزه با دولت و متهم کردن طالبان به کوتاهی در عمل به وعده هاش از جمله آزادی زندانیان خبر داد.