خانواده ایثارگران الگویی برای جامعه امروز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد احمدی ظهر یکشنبه در بازدید خود از مجتمع توانبخشی جنت در جمع برخی از ایثارگران ومسئولان استان گفت: امروزه ایثارگران وجانبازان سرمایه وحامیان اصلی انقلاب به شمار می روند از این رو نیاز است مسئولین خدمات مطلوب تری به آنها اریه دهد.

استاندار فارس استان با اشاره به صبر خانواده های ایثارگران در پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، شهدا و خانواده هایشان را الگوی های واقعی جامعه اسلامی دانست و گفت: متولیان مربوطه باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهند تا راهنما و هدایتگر نسل باشد.

به عقیده احمدی امروزه تحمل و درد جانبازان هیچکدام از افراد جامعه حاضر به تحمیل لحظه ای از درد آنان نمی باشند ولی امروزه آنان با گذشت 30 سال از جنگ تحمیلی شاهد هستم خانواده آنها وخود ایثارگران درد را تنها خاطره ای از خود گذشتگی و ایثار در راه حق می دانند.

در ادامه مراسم رئیس بیمارستان روانپزشکی جنت با اشاره به پیشرفت 98 درصدی مجتمع جامع توانبخشی جنت گفت: این مجتمع فرهنگی ورزشی درمانی،با نیت ارایه خدمت به خانواده های شهدا و جانبازان ساخته شده است.

امیر حسین نصابه اضافه کرد: این مجتمع در فضای 18 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان در حال ساخت است که تاکنون 20 میلیارد تومان آن جذب و15 میلیارد تومان دیگر در جهت تجهیز فضای توانبخشی و دیگر بخش ها مورد نیاز است.

وی از مهمترین بخش های این مجتمع را کارگاه ساخت اندام های مصنوعی وبخش های فیزیوتراپی دانست وبیان کرد: تلاش داریم با جذب اعتبار بالغ بر 2 میلیارد تومان تنها مجتمه را به بهره برداری برسانیم.