انتصاب سرپرست جدید دانشگاه بوعلي همدان/ پایان مدت حکم زلفی گل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حكمي دکتر منصور غلامي را به سمت سرپرستی دانشگاه بوعلي سيناي همدان منصوب کرد.

وزیر علوم با توجه به اتمام دوران مسئوليت دکتر محمد علی زلفي گل رئیس سابق دانشگاه بوعلی سینا در نامه جداگانه از خدمات وي در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر منصور غلامي عضو هیات علمی گروه كشاورزي دانشگاه بوعلي سينای همدان است و معاونت اداري و مالي ، رياست دانشكده كشاورزي و رياست دانشگاه بوعلي سينا از جمله سوابق اجرایی وی محسوب مي شود .

حکم ریاست دکتر زلفی گل 27 بهمن 88 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شده بود و حکم وی سال گذشته به پایان رسیده است .