کلاهبردار مامور نما به دام پلیس البرز افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی با اعلام این خبر اظهار داشت: درپی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت، اخاذی و فریب فروشندگان قطعات رایانه از سوی فردی با لباس نیروی انتظامی موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس کرج قرارگرفت.

وی ادامه داد: در بررسی اظهارات شاکیان، مشخص شد این فرد با لباس نیروی انتظامی وارد فروشگاه های قطعات رایانه ای در کرج شده و با ارائه یک برگ پیش فاکتور ازستاد فرماندهی انتظامی استان البرز به مبلغ 20 میلیون ریال برای خرید تجهیزات رایانه ای ازفروشندگان تقاضای دریافت نمونه این تجهیزات می کند.

سردار گودرزی گفت: این فرد به همین شیوه به چند فروشنده قطعات رایانه ای مراجعه می کند و درصورتی که فروشنده ازفروش اجناس خودداری می کرد متهم با بهانه اینکه قطعات را خارج از مغازه به همسرش که داخل خودرو می باشد نشان دهد ازمغازه خارج و دیگر باز نمی گشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز افزود: متهم فروشندگان را تا درب ستاد انتظامی استان البرز به بهانه اینکه در آنجا پول اجناس را تحویل بگیرند می کشاند و با ترفند خاص این افراد را در محل رها می کرد و پا به فرا می گذاشت.

وی گفت: ماموران با کارهای اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس و بررسی تصاویر دوربین های مداربسته متهم را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در محل اختفایش دستگیر و در بازرسی از محل لباس انتظامی با درجه ستوان یکمی و تجهیزاتی از قبیل سلاح قلابی و 51 قلم تجهیزات رایانه ای به سرقت رفته را کشف کردند.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز در پایان تصریح کرد: متهم با این شیوه ازفروشندگان قطعات رایانه کلاهبرداری کرده که تاکنون تعداد زیادی ازمالباختگان شناسایی شده و متهم به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضایی شد.