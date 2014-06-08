برای مقابله با معضل مواد مخدر باید به دنبال تولید و اشتغال باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار کرد: مواد مخدر از جمله معضلاتی است که گریبان گیر همه جهان است و 550 میلیارد دلار از این راه نصیب دست اندرکاران و مافیای این موضوع می شود و پس از تجارت اسلحه و نفت سومین تجارت پر سود دنیا است .

وی تصریح کرد: 10 میلیون انسان در شبکه تولید و توزیع مواد مخدر در جهان فعالیت می کنند که به نظر می رسد یک شبکه دولت جهانی در این رابطه تشکیل شده است و ریشه و اساس آن در جایی دیگر است.

امام جمعه شهرستان گرگان در ادامه افزود: قبل از ورود ناتو به افغانستان تولید مواد مخدر در این کشور 185 تن بود و در سال 2012 این تولید به پنج هزار و 500 تن رسیده است و در افغانستان در سال 2014 به 8 هزار تن می رسد.

وی ادامه داد: مساله مواد مخدر از جمله معضلاتی است که ریشه در مسائل جهانی و استعمارگران دارد وآنها خود در حال رواج این مواد در جهان هستند و ما باید دست به دامان فرهنگ دینی و تربیت دینی خود شویم و آن چه شریعت اسلام به ما آموزش داده است به آن برگردیم .

آیت الله نورمفیدی در ادامه با بیان این که نبود شخصیت و کرامت انسانی دربین افراد، جامعه را به سمت گناه می کشاند گفت: نداشتن امید از جمله مهمترین مسائلی است که انسان را به سمت گناه و انحراف می کشاند و امید رحمت الهی برای انسان است .

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به این که ایجاد روح تحرک در جامعه می تواند روح امید را در جامعه زنده کند گفت: باید به نسل جوان با شخصیت بخشیدن و کرامت توجه کنیم و امید را در او زنده کنیم .

وی تصریح کرد: امروز کشور ما به دعواهای جناحی و سیاسی نیاز ندارد و این ها برای کشور مانند سهم مهلک است بلکه کشور ما نیاز مند توسعه و پیشرفت و پررونق شدن اقتصاد است .