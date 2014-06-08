به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از جوانان هلال احمر در زاهدان بیان داشت: جوانان ایرانی در تمامی عرصه‌ها همواره با تکیه بر روحیه ایمان برای این مرز و بوم افتخار آفرینی کرده و نام ایران را در بلندای جهان طنین انداز کرده‌اند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر باید پرچمدار مهربانی و محبت در جامعه باشد و ارزش ایثار و فداکاری توسط نیروهای خدوم این جمعیت به گونه‌ای در جامعه تزریق شود که منجر به نهادینه سازی این خصلت ارزنده در تمامی اقشار و سطوح جامعه شود.

وی در جمع امدادگران و اعضای این جمعیت در زاهدان ابراز داشت: جمعیت هلال احمر به عنوان یک شبکه عام المنفعه و امدادی توان بسیاری برای ورود به حوزه اقتصادی و همچنین اشتغال آفرینی دارد.

وی با اشاره به این موضوع که جوانان در محافظت از ارزش‌های انقلابی نقش بسزایی دارند ادامه داد: جوانان غیور جمهوری اسلامی ایران در عرصه های علمی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و هسته ای توانسته اند روحیه خود باوری و ایمان خود را در نزد جهانیان به منصه ظهور برسانند.

وی ظرفیت و پتانسیل باقوه جمعیت هلال احمر را در راستای ورود به حوزه فرهنگ نیز بسیار تاثیر گذار و با انرژی بالا دانست و افزود: باید از این پتانسیل در راستای ولایت‌پذیری و دفاع از حریم ولایت به عنوان دو عامل مهم در مقابله با جنگ نرم دشمن بهره گرفت.

وی تلاش برای پاسخ به نیازها و خواسته‌های معقول و به حق جوانان را وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی کلان و موثر برای پاسخگویی به این نیازها و ایجاد بستررشد و بالندگی جوانان در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این مراسم همچنین سالن مدیریت بحران جمعیت هلال‌احمر استان با ظرفیت 100 نفر و اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال توسط استاندار افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

