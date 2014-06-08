رشد 100 درصدي تجهيز كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ياوري در جلسه انجمن و كميته نهضت مطالعه مفيد شهرستان گلپايگان كه پيش از ظهر يكشنبه در سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان برگزار شد، با تقدير از اقدامات انجام گرفته در راستاي گرايش آحاد جامعه به نهضت مطالعه مفيد، اظهار داشت: شهرستان گلپايگان نسبت به شهرستانهاي ديگر به لحاظ وجود علما و مبلغان ديني كه در سطح ملي و جهان اسلام در كل كشور درخشيدند و تأثيرگذار بودند، داراي ويژگي ها و فرصت هايي است كه در ديگر شهرستانها وجود ندارد.

وی به فرصتهايي كه در شهرستان گلپايگان وجود دارد اشاره كرد و افزود: اول فرصت خود مردم اين خطه هستند كه به لحاظ فرهنگي در سطح بالايي بوده و همچنين داشتن مسئوليني در رده هاي مختلف نظام از جمله آيت الله محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري است.

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان با اشاره به ساخت پروژه كتابخانه آيت الله محمدي گلپايگاني اظهار داشت: در ساخت و تجهيز اين كتابخانه كه داراي سه هزار مترمربع زيربنا است، افراد و مسئوليني دست اندركار بوده و زحمات فراواني كشيدند، از جمله امام جمعه اسبق گلپايگان كه مبلغ يك ميليارد تومان از رئيس جمهور دوره هفتم و هشتم و مبلغ يك ميليارد تومان از رئيس جمهور دوره نهم و دهم برای ساخت اين مصلي كمك دريافت كرده بود.

ياوري به پتانسيلهاي ديگر شهرستان گلپايگان (شوراهاي اسلامي شهر و شهرداران) اشاره و تصريح كرد: در گلپايگان در خصوص قانون سهم نيم درصد كتابخانه هاي عمومي مشكلي نداشته و سال گذشته از يك ميليارد و 200 ميليون تومان به منظور تعمير و تجهيز كتابخانه هاي عمومي مبلغ 90 ميليون تومان آن تخصيص يافت.

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان با بيان اينكه سهم نيم درصد شهرداري ها (گلشهر و گوگد) از مبلغ مذكور پرداخت شده، افزود: به زودي شاهد راه اندازي كتابخانه عمومي گلشهر خواهيم بود.

وي تصریح كرد: در سال 88 كتابخانه هاي عمومي استان يك ميليون و 400 هزار جلد كتاب داشته و هم اكنون با رشد 100 درصدي به دوميليون و 800 هزار جلد كتاب رسيده و طي چهار سال گذشته ساليانه 100 هزار جلد كتاب به كتابخانه هاي عمومي اهدا شده است.

ياوري با بيان اينكه سلايق مردم در حوزه مطالعه كتاب متفاوت شده، اظهار داشت: در سال 88 مردم در روز 44 دقيقه روزنامه چاپي مطالعه مي كردند كه اين آمار در سال 91 به 24 دقيقه رسيده و اين 20 دقيقه كاهش به دليل انفجار اطلاعات در استفاده از فضاهاي مجازي بوده است.

وي در پايان از توزيع 10 هزار كتاب صوتي و نصب كتاب در تلفن همراه خبر داد و افزود: در چهار سال گذشته 100 ميليارد تومان در حوزه خيرين و در قالب هاي مختلف اهداي كتاب دريافت کرده ايم.