ایران قهرمان کشتی آزاد جوانان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای 6 وزن باقی مانده کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز (یکشنبه) در شهر اولان باتور مغولستان برگزار شد و در پایان ایمان صادقی، حسن یزدانی، رضا مظفری و پدارم جمشیدی در اوزان 60 ، 66 ،74 و 96 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند، رضا اطری در وزن 55 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و مجتبی گلیج در وزن 84 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

دیروز نیز تیم ایران توسط صابر خانجانی و امین طاهری در اوزان 50 و 120 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و بدین ترتیب تیم ایران با کسب 6 مدال طلا، یک نقره و یک برنز و با 77 امتیاز قهرمان رقابت های آسیایی مغولستان شد. تیم های قزاقستان و هند نیز به ترتیب با کسب 64 و 49 امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج کشتی گیران کشورمان در روز دوم این رقابت ها به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم: رضا اطری در دور نخست با نتیجه 11- 3 ذاکر منصور اف از ازبکستان را شکست داد، وی در دور بعد زانابازار زاندانبود از مغولستان را با نتیجه 10 بر 5 مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت، اطریدر این مرحله با نتیجه 17 بر 10 ولادمیر کودریان از قزاقستان را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. اطری در این دیدار با نتیجه 15 بر یک مغلوب انولبک ژولدوشبکوف از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.

وزن 60 کیلوگرم: ایمان صادقی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با آشیش از هند را 8 بر صفر شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه 8 بر 5 از سد یوشی ساکاموتو از ژاپن گذشت و به دیدار فینال راه یافت وی در دیدار فینال نیز با نتیجه 6 بر 2 سراج الدین اف حسن اف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و عنوان نخست این وزن را از آن خود کرد.

وزن 66 کیلوگرم: حسن یزدانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 18 – 8 از سد اورازیلوف از ترکمنستان گذشت وی در دور بعد نیز با ضربه فنی 10 بر صفر الیاس ژومایف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. یزدانی در این دیدار یوهی فوجینامی از ژاپن را با نتیجه 18 بر 10 مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد.

وزن 74 کیلوگرم: رضا مظفری در دور نخست با نتیجه 7- 1 الکساندر گلتسمان از قزاقستان را مغلوب کرد وی در دور بعد نیز با نتیجه 12 بر یک هانگ‌سان‌دو از کره‌جنوبی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله وینود از هند را با نتیجه 15 بر 4 را شکست داد و به دیدار فینال رسید. مظفری در این دیدار کینوشیتا از ژاپن را با نتیجه 12 بر 2 شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد.

وزن 84 کیلوگرم: مجتبی گلیج پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر نیامبایار باتار از مغولستان را پشت سر گذاشت، وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 7 بر 8 مغلوب بهادر کادیروف از تاجیکستان شد و راهی دیدار رده‌بندی شد. گلیچ در این دیدار با نتیجه 15 بر 4 اکرام بابامراداف از ازبکستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

وزن 96 کیلوگرم: پدارم جمشیدی در دور نخست یوسوکه یوشیکاوا از ژاپن را با نتیجه 12 بر یک شکست داد، وی در دور با نتیجه 11 بر صفر از سد مدت رایسوف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال رسید. جمشیدی در این دیدار داهیا پاوا از هند را با نتیجه 10 بر صفر مغلوب کرد و قهرمان این وزن شد.

