76 رشته تحصیلی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بهمنیار بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، با اشاره به اینکه با افزایش مراکز آموزش علمی غیر انتفاعی و علمی و کاربردی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی با کاهش مواجه بوده است، اظهارداشت: با توجه به امکانات مناسب این دانشگاه درصدد افزایش پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 40 درصد نسبت به سال گذشته پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی صورت می گیرد، اذعان داشت: امسال 25 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 40 درصد در مقطع دکترا افزایش دانشجو خواهیم داشت.

این مسئول از پذیرفته شدن 157 دانشجو در مقطع دکترا در این دانشگاه خبرداد و افزود: در حال حاضر 900 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

بهمنیار از ارائه 500 پایان نامه در سال خبر داد و گفت: با استفاده درست از این ظرفیت ها می توان بسیاری از نیازهای استان را پاسخگو بود.

وی با اعلام اینکه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یکی از دانشگاههای تخصصی کشاورزی در کشور است، اذعان داشت: دانشگاه کشاورزی تخصصی در 2 شهر گرگان و اهواز نیز در حال فعالیت است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ساری با بیان اینکه در سال گذشته 407 عنوان مقاله توسط اساتید و دانشجویان ارائه شده است، اظهارداشت: 10 مجله پژوهشی توسط این دانشگاه در حال بررسی است که 6 مورد آن چاپ ومابقی آن در دست چاپ است که هدف از چاپ مجلات ارائه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه است.

وی از امضای تفاهمنامه علمی با برخی از دانشگاههای حوزه دریای خزر از جمله دانشگاه شیخ خزر اشاره کرد و از برگزاری 2 همایش در سال جاری خبرداد و افزود: تا پایان سال 5 همایش دیگر در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه در بحث آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند، اذعان داشت: دوره های کارآموزی 6 ماهه برای دانشجویان مقطع کارشناسی در نظر گرفته شد که این مدت زمان برای کسب تجربه فارغ التحصیلان کشاورزی کافی نیست.

بهمنیار گفت: هنوز پذیرش دانشجویان خارجی بطور تمام وقت در این دانشگاه انجام نشده است ولی بازدید و دوره های کوتاه مدت توسط برخی دانشجویان خارجی از این دانشگاه صورت گرفته است.

وی از ارتقاء 12 رتبه ای این دانشگاه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد رشد پله ای این دانشگاه در کشور هستیم.

بهمنیار با بیان اینکه باید 15 درصد از منابع دانشگاهها به بخش پژوهش اختصاص یابد که این رقم نیز برای این امر کافی نیست، اذعان داشت: دانشگاهها می توانند با ارتباط و تعامل با سایر بخش ها بخصوص صنعت اعتبارات بیشتری را به حوزه پژوهش اختصاص دهد.