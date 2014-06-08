طرح های توسعه ای در محیط زیست نیازمند تعیین حد و مرز است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان، بازنشستگان و نمایندگان تشکل های زیست محیطی افزود: باید تکلیفی برای میزان برخورداری از محیط زیست مشخص شود تا بتوان این میراث را برای نسل های آینده هم حفظ کرد.

وی ادامه داد: گذشتگان این میراث را برای ما به خوبی حفظ و صیانت کردند و بر ما هم واجب است تا این امانت را برای بهره منی نسل های آینده به خوبی نگهداری کنیم.

در ادامه این مراسم کارشناس مسئول زیستگاهها و امور مناطق استان ضمن یادآوری هفته محیط زیست گفت: هدف از گرامیداشت هفته محیط زیست توجه چهره انسانی به مسائل زیست محیطی، توانمند سازی افراد فعال این حوزه، ارتقا بینش مردم و تغییر دیدگاه آنها نسبت به طبیعت و ترویج مشارکت مردم در نگهداری محیط زیست برای نسل های آینده است.

محمد پور قاسم افزود: هرسال یکی از مسائلی که محیط زیست را تهدید می کند به عنوان موضوع برای نامگذاری سال انتخاب می شود به همین منظور شعار ملی امسال "افزایش سطح دریاها " در هفته محیط زیست اعلام شد.