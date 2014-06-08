به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاري ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه ميلاد منجي عالم بشريت حضرت ولیعصر (عج)، عصر شعر مهدوي تحت عنوان "وقتي بيايي" با حضور شاعران برجسته‌ كشور برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: عصر شعر مهدوي وقتي بيايي، با مشارکت شبكه فرهنگي مهدياران، گروه فرهنگي هنري مرز و همچنین واحد آفرينش‌هاي ادبي حوزه هنري روز سه شبه 20 خردادماه از ساعت 17 در مسجد مقدس جمكران برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی عصر شعر مهدوی "وقتی بیایی"، با اشاره به حضور برخی از شاعران برجسته کشور در این مراسم گفت: در اين مراسم كه با حضور زائران مسجد مقدس جمكران در صحن اصلي اين مسجد برگزار می شود، شاعران نام آشناي كشور همچون يوسفعلي ميرشكاك، محمد علي مجاهدي، ابوالقاسم حسينجاني، عليرضا قزوه، سعيد بيابانكي، مرتضي اميري اسفندقه، قربان وليئي، سيد حميدرضا برقعي، جواد محمد زماني، ميلاد عرفان‌پور، سيد محمد جواد شرافت، احمد علوي به شعرخواني خواهند پرداخت.

وی همچنین ابراز داشت: رويكرد اصلي اين عصر شعر همانگونه كه از عنوان آن مشخص است، توجه به اشعاري است كه اميد بخش و حركت آفرين بوده و از سياه نمايي و مضامين ضد انتظار فاصله دارند.

غفاری بیان داشت: كتابي از مجموعه اشعار مهدوي با عنوان "وقتي بيايي" نیز ويژه این مراسم منتشر شده كه در روز برگزاری از آن رونمايي و به همراه نشريه‌ي تخصصي "قول خدا" عرضه خواهد شد.