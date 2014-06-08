به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجتمند ظهر یکشنبه در نشست خبری بیان کرد: در زمان ثبت نام جز وجه بیمه و کتاب هیچ مبلغی نباید دریافت شود.

حاجتمند جذب مشارکت‌های مردمی به صورت داوطلبانه در طول سال تحصیلی و با تشکیل انجمن اولیا و مربیان مدارس امکان پذیر است.

وی بیان کرد: مدارس غیر دولتی شهریه سال گذشته را به صورت علی الحساب دریافت و سایر مدارس پس از شروع سال تحصیلی بر اساس دستورالعمل می توانند کلاسهای فوق برنامه را دایر و هزینه دریافت کنند.

وی ثبت نام دانش آموزان میان پایه را بدون حضور اولیا قطعی اعلام و بیان داشت: هزینه بیمه 5 هزار تومان اعلام شده و کتابهای اول دبستان با 15 هزارو 100 تومان،دوم با 14 هزارو 500 تومان، سوم با 16 هزار تومان، چهارم با 15 هزارتومان،پنجم با 15 هزارو 400 تومان و ششم با 20 هزار تومان عرضه می شود.

حاجتمند تهیه کتابهای متوسطه اول و دوم را از کتابفروشی و بر اساس قیمت پشت جلد عنوان و تاکید کرد: کتابهای پیش دانشگاهی سه رشته نظری با 17 هزارو 500 تومان از سوی مدارس و رشته هنربا 32 هزارتومان عرضه می شود.

وی از وجود 700 بازرس برای ارزیابی ثبت نام مدارس خبر داد و گفت: تا امروز 8 هزار و 500 تن در سنجش نوآموزان ثبت نام و برای 500 نوآموز طرح انجام شده است.

رئیس اداره اسناد آموزش و پرورش خراسان رضوی هم از اجرایی شدن چهار راهبرد اساسی در حوزه رسانه و آموزش و پرورش خبرداد.

ولی قلیچی اظهار داشت: ارتباط رسانه و نظام تعلیم و تربیت در چهارحوزه ارتباطی از مهمترین سیاستهای حوزه روابط عمومی و اسناد این اداره کل است.

وی افزود: حضور دائمی خبرنگاران در جلسات داخلی این اداره ، نخستین قدم همکاری با اصاحب رسانه است.

وی انجام بازدیدهای دوره ای همراه مدیرکل، معاونان وکارشناسان از رسانه‌ها را از دیگربرنامه‌های خود عنوان و اذعان کرد: برگزاری نشستهای ماهیانه و انجام سفرهای مطبوعاتی به منظور بازدید از مدارس و مراکز آموزشی نیز از مهمترین برنامه‌هایی است که موجبات همکاری رسانه های دیداری،شنیداری و مکتوب را با جامعه بزرگ آموزش و پرورش استان فراهم می آورد.