به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار ظهر یکشنبه در هفتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر با اتفاق به تشکیل مرکز پژوهش تحقیقات و امور بین الملل شورای اسلامی سبزوار رای دادند.

این واحد در شورای شهر با همکاری یک نیروی علمی از سوی دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار راه اندازی خواهد شد. شورای سبزوار موافقت با نیروی معرفی شده از سوی دانشگاه فن آوری های نوین را به جلسات بعدی موکول کرد.

نماینده های مردم در شورا همچنین با اتفاق به عضویت یکساله سید قاسم حسینی زاده به در هیات عالی سرمایه‌گذاری در شهرداری رای دادند تا وی به عنوان نماینده شورا در این هیات حضور یابد.

هیات عالی سرمایه گذاری در شهرداری سبزوار طبق شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی ابلاغ شده از وزارت کشور تشکیل شده است.

پیشنهادهای سرمایه گذاری ابتدا در کارگروه مقدماتش فراهم می شود سپس در هیات عالی تائید می‌شود و برای تصویب به شورای شهر ارسال می گردد.

شهردار، معاون اداری مالی شهرداری، رئیس واحد سرمایه گذاری شهرداری، نماینده شورا، کارشناس مالی و اقتصادی، کارشناس حقوقی و یک نفر با معرفی شهردار و حکم معاون استاندار اعضاء هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری هستند.

تصویب چند توافق نامه کمیسیون حقوقی شورا با شهروندان و موافقت با برگزاری جشن آئین انتظار و خرید 2 هزار پرژکتور رنگین جهت نورپردازی و آذین بندی بلوار توحید شهر از دیگر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی سبزوار بود.

این جلسه با حضور 10 نفر از اعضاء و در غیاب کاظم کرامت و مسعود پسندیده برگزار شد.