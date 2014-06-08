به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دلیری بعدازظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: کردستان به لحاظ مواد مخدر جزو استان های پاک کشور محسوب می شود و بر اساس بررسی های انجام شده روند مصرف مواد مخدر در این استان درحد پایینی است.

وی عنوان کرد: کشفیات مواد مخدر در استان افزایش داشته است ولی این امر به معنای افزایش مصرف نیست چراکه بسیاری از محموله ها متعلق به سایر نقاط کشور بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف پلیس مبارزه با مواد مخدر حفظ وضعیت موجود و حرکت با شیب و روندی ملایم است تا اعتیاد از این میزان کنونی افزایش پیدا نکند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان ادامه داد: متاسفانه مصرف مواد مخدر صنعتی به لحاظ تهیه راحت مواد اولیه آن در استان روبه افزایش است.

دلیری بیان کرد: در بحث پیش ساز مواد مخدر در کشور ما خلاء قانونی وجود دارد که اگر برطرف شود و این مورد هم به عنوان جرم تلقی گردد با موادمخدر صنعتی هم ریشه ای برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: وجود یک نفر معتاد برای ما در استان کردستان خط قرمز است و پلیس در راستای مبارزه و مقابله با مواد مخدر همواره تلاش مضاعفی داشته و خواهد داشت.

وی عنوان کرد: فرهنگ جامعه باید پذیرا و خواهان این مسئله باشد که پلیس با قدرت هر چه تمام تر با مواد مخدر مبارزه کند و در این راستا همواره حامی نیروهای انتظامی باشند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان لازمه اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را آموزش خواند و افزود: مساجد، محلات آلوده و حاشیه شهرها تحت پوشش آموزش های کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته اند.

دلیری بیان کرد: کارشناسان در مکان های تعیین شده آموزش های لازم را به مردم ارائه می دهند و این مهم تاثیربسزایی در اجتماعی کردن و درگیر کردن مردم با مسئله مواد مخدر است.

وی اظهارداشت: مردم نباید نسبت به افرادی که فروشنده مواد مخدر هستند بی تفاوت باشند بلکه باید در معرفی آنها به پلیس همواره پیشقدم و فعال باشند.

وی ادامه داد: در رابطه با مواد مخدر بحث مقابله و مبارزه فقط مطرح نیست چه بسا گاهی محدودیت به لحاظ روانی باعث کشش هم خواهد شد لذا دستگاه های فرهنگی باید در این راستا فعالیت های بیشتری داشته باشند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان عنوان کرد: 15 تا 16 دستگاه متولی امر پیشگیری و مقابله با مواد مخدر هستند که متاسفانه فعالیت چشمگیری در این عرصه از آنها شاهد نیستیم.

دلیری بیان کرد: متاسفانه بی توجهی و کم کاری سایر دستگاه های متولی حوزه مواد مخدر موجب افزایش تعداد معتادان و افرادی که در این عرصه فعالیت می کنند شده است.