500 تعاونی مازندران در جشنواره تعاونیهای برتر ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قمی اویلی بعد از ظهر یکشنبه در نشست تعاونیهای استان افزود: اطلاع رسانی بموقع سبب رشد مشارکتی تعاونیا در نهمین دوره جشنواره تعاونی های برتر استان شده است.

وی دمیدن روح و فرهنگ تعاون و ایجاد پویایی در بخش تعاون را از مهمترین اهداف جشنواره تعاونیهای برتر بیان کرد.

قمی اویلی، با اشاره به اینکه تاکنون همایش های مختلفی در بخش تعاون استان برگزار شد، تیرماه امسال همایش علمی و تخصصی با رویکرد تعاونیهای دانش بنیان در غرب استان برگزار می شود.

معاون تعاون مازندران یادآور شد: تعیین تکلیف تعاونی های راکد و غیر فعال، بررسی فعالیت تعاونی های بزرگ از قبیل مرزنشینان، سهام عدالت و ...، حمایت تعاونی ها در قالب ارائه تسهیلات از برنامه های مهم این اداره کل بوده و به صورت روزانه پیگیری می شوود.

12 هزار و 500 شرکت تعاونی در مازندران ثبت شده است.

